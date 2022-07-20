商湯跌勢未止 還看科指季檢 財金專欄 2022/07/20 分享： 分享： 【同場加映】AI第一股商湯（00020）禁售期於6月底解禁以來，股價一直跌勢未止，現價已較IPO招股價累瀉4成半，上市前12輪融資的股東，現價已有3分1面對帳面虧蝕。 商湯股價昨早再跌最多逾4%，低見 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 監管乍暖還寒 科企回吐添壓 今日 監管乍暖還寒 科企回吐添壓 你可能感興趣 監管乍暖還寒 科企回吐添壓 今日 01:00 監管乍暖還寒 科企回吐添壓 最新專欄文章 透視中港美 - 監管乍暖還寒 科企回吐添壓 今日 監管乍暖還寒 科企回吐添壓 透視中港美 - 沙特增產落空 油價撑中海油 2022/07/19 沙特增產落空 油價撑中海油 透視中港美 - 內房鬧斷供 添走資壓力 2022/07/18 內房鬧斷供 添走資壓力 透視中港美 - 加息利好消散 銀行憂增撥備 2022/07/16 加息利好消散 銀行憂增撥備 透視中港美 - 急加息遏通脹 高息快來快去？ 2022/07/15 急加息遏通脹 高息快來快去？ 經濟 美國 港股 銀行 金融 人民幣 騰訊 遊戲 阿里巴巴 廣告