商湯跌勢未止 還看科指季檢

【同場加映】AI第一股商湯（00020）禁售期於6月底解禁以來，股價一直跌勢未止，現價已較IPO招股價累瀉4成半，上市前12輪融資的股東，現價已有3分1面對帳面虧蝕。

商湯股價昨早再跌最多逾4%，低見

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