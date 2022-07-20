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監管乍暖還寒 科企回吐添壓

財金專欄 2022/07/20

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港股周一勁彈逾500點後，昨日再現回吐。日前領漲大市的內銀、內房股普遍偏軟，ATMXJ中除獲公司回購股份支持的騰訊（00700）外，其他重磅科技藍籌全綫回落。

好消息未證實 阿里試百元關

藍籌科技股中又以

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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