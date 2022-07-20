海豐發盈喜 亞太貿易增

港股昨日下跌，國企指數雙頂小心下見6500點，但航運股逆市上升。海豐國際（01308）發出盈喜，表示半年可賺11.7億美元（約90億港元），或顯示RCEP（區域全面經濟夥伴協定）未來可以提振內地進出口

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