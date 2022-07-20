海豐發盈喜 亞太貿易增 財金專欄 2022/07/20 分享： 分享： 港股昨日下跌，國企指數雙頂小心下見6500點，但航運股逆市上升。海豐國際（01308）發出盈喜，表示半年可賺11.7億美元（約90億港元），或顯示RCEP（區域全面經濟夥伴協定）未來可以提振內地進出口 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【三座大山】通脹加息走資揮之不去 港股雙頂等穿二萬（第四版） 2022/07/19 【三座大山】通脹加息走資揮之不去 港股雙頂等穿二萬（第四版） 中字股實力談 - 神華好吸引 股息逾十厘 2022/07/19 神華好吸引 股息逾十厘 中字股實力談 - 【穩樓市】內銀9厘息大反彈 恒指關鍵位20700（第四版） 2022/07/18 【穩樓市】內銀9厘息大反彈 恒指關鍵位20700（第四版） 中字股實力談 - 內銀9厘股息 長綫入市良機 2022/07/16 內銀9厘股息 長綫入市良機 中字股實力談 - 【府拾皆是】內銀越跌越高息 建行9厘農中交信10厘（第四版） 2022/07/15 【府拾皆是】內銀越跌越高息 建行9厘農中交信10厘（第四版） 市盈率 市帳率 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 航運 中國 經濟 香港 港股