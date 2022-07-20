屯門巨無霸新盤求貨如輪轉 低二手價出擊  

新地（00016）屯門NOVO LAND首批低價搶客，背後3大因素，包括項目本身規模多達4500伙、集團貨如輪轉推盤策略，再加上補地價金額較低，為低價吸客打響頭炮，帶來理想條件。

今次推出的NOVO LAND第1A區，只是整個NOVO LAND 6期項目的第一期，整個項目單位總數超過4,500伙，不但是屯門區內最大的私人主宅項目，亦是自馬灣珀麗灣（5,281伙）以來，近年最大單一住宅項目。

由於整個單位數目眾多，發展商首批以優惠價推出，希望營造群情洶湧的「搶貨」熱賣氣氛，以便之後逐次加推加價。

同時，新地近年發展策略是保持貨如輪轉，每年度銷售目標高達400億元，維持「月月有樓賣」策略，除了NOVO LAND之外，新地未來幾年仍然有多個大型新盤，短期內還有元朗站The YOHO Hub 2期、Silicon Hill 2期等。

至於中期則有規模達9500伙的西貢十四鄉項目，而新地長期規劃方面，更已經就北部都會區內提出逾10個項目的規劃申請，涉及逾5萬伙供應，反映發展商以貨如轉貨，務求資金盡快回籠。

最後，NOVO LAND由新地早年收購農地後補地價所發展，因此地價成本較低，以先後兩度補地價合共70.3億元，以項目住宅樓面上限約241萬平方呎計算，每呎地價僅2900元左右，計入建築成本之後，即使以現時最平1.2萬元推售，發展商仍然能夠享有合理利潤，造就新地有條件以低價推售。

▲ 巨無霸求貨如輪轉 優惠價響頭炮