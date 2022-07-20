財司與金融巨頭研「習講話」 有重要信息？ 財金專欄 2022/07/20 分享： 分享： 財爺陳茂波昨日與5大金融監管機構阿頭，包括金管局、證監會、保監局、積金局、及財匯局等齊齊研習中共中央總書記、國家主席習近平七一重要講話。有消息人士指，會議其中一個重要信息，最好的監管是同時要容許金融業 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 夏解讀習7•1講話 新班子3點啟示 2022/07/19 夏解讀習7•1講話 新班子3點啟示 有政戲 - 防疫思路有別專家 新班子怎解決 2022/07/18 防疫思路有別專家 新班子怎解決 有政戲 - 「安心」明年2月實名制？ 消息：非優先考量 2022/07/15 「安心」明年2月實名制？ 消息：非優先考量 有政戲 - 紅黃碼最緊急 「安心」實名制等一等 2022/07/14 紅黃碼最緊急 「安心」實名制等一等 有政戲 - 「安心」研實名制 港府傾向不全民推 2022/07/13 「安心」研實名制 港府傾向不全民推 傅流螢 防疫措施 疫情 金融 習近平 陳茂波 國際金融中心 證監會 銀行