財司與金融巨頭研「習講話」 有重要信息？

財爺陳茂波昨日與5大金融監管機構阿頭，包括金管局、證監會、保監局、積金局、及財匯局等齊齊研習中共中央總書記、國家主席習近平七一重要講話。有消息人士指，會議其中一個重要信息，最好的監管是同時要容許金融業

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