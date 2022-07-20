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財司與金融巨頭研「習講話」 有重要信息？

財金專欄 2022/07/20

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財爺陳茂波昨日與5大金融監管機構阿頭，包括金管局、證監會、保監局、積金局、及財匯局等齊齊研習中共中央總書記、國家主席習近平七一重要講話。有消息人士指，會議其中一個重要信息，最好的監管是同時要容許金融業

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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