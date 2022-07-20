盈喜收高息 待新材料收成！ 財金專欄 02:30 2022/07/20 分享： 分享： 美股早一晚反彈無功而退，仍以跌市收場，但周二再接再厲，隨着個別巨企業績勝預期而高開及向上，午市道指升約600點，而早一晚成功反彈的歐股則繼續向上，泛歐指數收市升1.4%。由於市場早已對季績降低了預期， ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 化工股停牌似有好消息! 2022/07/19 化工股停牌似有好消息! 投資坐標 - 「盈利王」今年料派超高息! 2022/07/15 「盈利王」今年料派超高息! 投資坐標 - 「毒股」大賺狂奔創新高! 2022/07/13 「毒股」大賺狂奔創新高! 投資坐標 - 局勢混亂 殃及外商! 2022/07/12 局勢混亂 殃及外商! 投資坐標 - 等待真正的大賺特賺! 2022/07/08 等待真正的大賺特賺! 東岳集團（00189） 東方表行（00398） 葉氏化工（00408） 天德化工（00609） 理文化工（00746） 中國海洋石油（00883） 中遠海控（01919） 華新手袋國際控股（02683） 人民幣 天氣