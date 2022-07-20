盈喜收高息 待新材料收成！

美股早一晚反彈無功而退，仍以跌市收場，但周二再接再厲，隨着個別巨企業績勝預期而高開及向上，午市道指升約600點，而早一晚成功反彈的歐股則繼續向上，泛歐指數收市升1.4%。由於市場早已對季績降低了預期，

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