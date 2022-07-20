【科網股反彈】美滙回軟+科企季績勝預期 阿里百元關反彈未轉勢

美滙連日回軟支持環球資金風險胃納略回升，加上美國科企股季績勝預期提振投資情緒，本港科技藍籌ATMXJ今早同步反彈，當中阿里巴巴（09988）昨跌近百元大關遇支持，今早急彈最多近半成動力最強。

有報導指俄羅斯或於本周四如期完成天然氣輸氣管道維修，恢復向歐洲輸氣，歐元勁彈相對拉低美滙，資金風險胃納略為回升。加上Netflix季績披露訂戶落失數目較預期少，股價昨勁彈近6%後，盤後交易再漲逾一成，都提振了科技股投資信心。中資科技股暫頂住內地監管風向未明的壓力，短綫反彈能否持續，還看監管機構能否令市場信服，常態化監管行動出台不代表再趨向加強監管。

阿里昨日低見100.1元，跌近百元大關遇支持反彈。由7月初高位122元計，股價已回吐18%。阿里與一眾科技股短綫超賣反彈，關鍵還看內地監管風向後續如何，以及當局能否令市場信服，監管只是常態化而是再有新一輪加強監管行動。

一眾中資科網股早前高位回落，相信關鍵是早前熱炒阿里旗下金融科技企業螞蟻集團，申請金融控股公司牌照及重啟上市計劃等利好消息不單未獲證實，內地市場的監管氣候更見乍暖還寒，各部委監管措施又有陸續出籠迹象。

繼7月初市監局向包括騰訊及阿里在內的多家科企，判罰指違反<反壟斷法>的合併申報規定後，人民銀行又向滴滴支付罰款，而公安部網安局亦採取整肅互聯網平台內容「百日行動」，令投資情緒再趨緊張。

▼ 點擊圖片放大 +2

...