【贏面與風險】國內經濟回升 中金：貨幣市場利率不會有明顯回升

自6月以來，上海等地區逐步開放，中國防疫政策作出新改變，令全國經濟活動平穩運行、逐步恢復。中金公司認為，下半年中國市場態勢可能會從單邊上漲，走向雙向波動。

該行解釋，上半年全球市場呈現典型滯漲交易特徵（商品漲、股債跌、成長跑輸價值），但下半年開始，隨衰退預期加深，商品價格已開始出現明顯波動，海外市場離政策開始重回寬鬆、風險資產見底回升還有一段距離。

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瑞士寶盛鄧啟志 光銀國際林樵基 港股下半年先低後高 聚焦三大增長主題【下一頁】

中國市場方面，該行指考慮到中國A股市場已累積一定反彈幅度，從資金層面更明顯的改善、疫情防控更實質的改善、增長預期更實質性的修復，及海外市場逐步平穩等4方面，觀察A股市場後續反彈持續性，並認為中國市場相對仍可能會跑贏海外。

不過，國內經濟回升過程中，可能看不到債務槓桿的明顯提升，經濟回升速率可能慢於以往。該行指出兩方面：第一、與政府對於大幅提升宏觀槓桿，比較謹慎有關；第二、與實體經濟缺乏足夠的融資需求有關。

然而，居民和企業兩方面可看到債務槓桿提升較乏力。居民方面，疫情下居民就業和收入下降，並會抑制居民加槓桿的意願和能力。企業方面，因整體自身槓桿也較高&hellip；&hellip；

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