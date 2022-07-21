【通脹追蹤】券商料全球通脹料第3季見頂 油價下行

今年以來，油價及原材料價格上漲，令全球通脹升温。對於未來一年全球通脹的走劫勢，平安證券認為，未來一年，國際油價和糧食格價仍是影響全球通脹形勢的關鍵因素。該行又預期，美國CPI通脹率將於今年第三季見頂，其後升幅逐步放緩。而中國通脹的主要關注點在CPI、PPI輸入性通脹風險或有緩和。

通脹升温的主要由於年初以來，俄烏衝突為全球通脹火上加油，以原油、糧食為代表的國際大宗商品價格衝高，推動海外通脹高位上行，亦加劇了中國輸入性通脹壓力。盡管6月中旬以來海外衰退風險升温，大宗商品價格普遍調整，但美國、中國6月CPI增速均超市場預期，全球通脹前景仍然面臨較大不確定性。

對於國際油價，平安證券認為在未來一年的波動中樞料將緩慢下移至95美元水平。驅動油價下行的主因是庫存築底並窄幅回升。油價上行風險主要包括今年下半年能源需求超預期、以及地緣衝突製造新的供給衝擊等；油價下行風險主要包括全球經濟更快下行、俄羅斯能源出口超預期、油組增產超預期 、以及伊朗原油恢復出口等。

至於國際糧價，在未來一年，波動中樞或逐步回歸至2021年第4季水平。一方面是全球農產品供給韌性較強，另外全球糧食貿易逐步恢復，以及能源價格中樞下移或帶動糧價回落。

至於通脹方面，2022上半年，美國通脹率持續攀升並刷新近40年新高，主要推手是國際能源漲價，以及新一輪房地產週期啟動後的住房租金上漲。平安證券預期美國CPI通脹率在今年第3季保持在9%左右，四季度回落至8%左右。；到明年首兩季，通脹將較快分別回落至5.8%和3.7%左右。

首先，平安證券預計2022年下半年美國CPI環比增速仍將保持較高水準，主要貢獻來自住房租金上漲。其次，預計2023年上半年美國CPI環比增速或有明顯回落，主要考慮到美國經濟下行壓力加大。另外，如果2022年下半年美國通脹超預期惡化，美國聯儲局被迫採取更加激進的緊縮行動（如加大縮表力度、加息至4%以上等），繼而美國經濟或於2023年上半年開始明顯衰退，美國CPI走勢呈現較大波動。

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