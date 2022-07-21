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美滙軟股市彈 後市變數仍多

財金專欄 2022/07/21

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美聯儲下周開會議息前，多名理事日前已表態支持加息0.75厘。急加息1厘憂慮漸退，美滙回軟推升投資者風險胃納，美股3大指數隔夜同回升，科技股納指勁彈逾3%，本港科技藍籌ATMXJ昨同步反彈，推升恒指回升

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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