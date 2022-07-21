美滙軟股市彈 後市變數仍多 財金專欄 2022/07/21 分享： 分享： 美聯儲下周開會議息前，多名理事日前已表態支持加息0.75厘。急加息1厘憂慮漸退，美滙回軟推升投資者風險胃納，美股3大指數隔夜同回升，科技股納指勁彈逾3%，本港科技藍籌ATMXJ昨同步反彈，推升恒指回升 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 監管乍暖還寒 科企回吐添壓 2022/07/20 監管乍暖還寒 科企回吐添壓 透視中港美 - 商湯跌勢未止 還看科指季檢 2022/07/20 商湯跌勢未止 還看科指季檢 透視中港美 - 沙特增產落空 油價撑中海油 2022/07/19 沙特增產落空 油價撑中海油 透視中港美 - 內房鬧斷供 添走資壓力 2022/07/18 內房鬧斷供 添走資壓力 透視中港美 - 加息利好消散 銀行憂增撥備 2022/07/16 加息利好消散 銀行憂增撥備 經濟 美國 港股 成交 美股 通脹 美滙指數 加息 GDP 歐盟