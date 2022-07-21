  • 29°C
香港時間 : 2022721日 (週四) 02:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

亞運明年舉行 安踏值得收集

財金專欄 2022/07/21

分享：

分享：

中港股昨日上升，可惜國企指數仍然受制雙頂頸綫，加上「死亡交叉」出現，小心國指要震一震。至於亞運會明年9月下旬舉行，加上中央明確支持全民運動，有望刺激未來體育用品消費。安踏體育（02020）今年業績或要

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 【爭奪二萬一】港股無懼死亡交叉 恒指阻力下降軌214（第四版）
2022/07/20
【爭奪二萬一】港股無懼死亡交叉 恒指阻力下降軌214（第四版）
中字股實力談 - 海豐發盈喜 亞太貿易增
2022/07/20
海豐發盈喜 亞太貿易增
中字股實力談 - 【三座大山】通脹加息走資揮之不去 港股雙頂等穿二萬（第四版）
2022/07/19
【三座大山】通脹加息走資揮之不去 港股雙頂等穿二萬（第四版）
中字股實力談 - 神華好吸引 股息逾十厘
2022/07/19
神華好吸引 股息逾十厘
中字股實力談 - 【穩樓市】內銀9厘息大反彈 恒指關鍵位20700（第四版）
2022/07/18
【穩樓市】內銀9厘息大反彈 恒指關鍵位20700（第四版）
市盈率 市帳率 每股資產淨值 每股盈利 每股派息 體育用品股 亞運會 疫情 中國 經濟

上一篇文章

同遮唔同柄

下一篇文章

中軟雙底形態 後抽已經完成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

國金札記 - 脫歐種禍根 英通脹G7最高
脫歐種禍根 英通脹G7最高
投資坐標 - 盈喜收高息 待新材料收成！
盈喜收高息 待新材料收成！
中石油抵買 向上補裂口
中石油抵買 向上補裂口
有政戲 - 財司與金融巨頭研「習講話」 有重要信息？
財司與金融巨頭研「習講話」 有重要信息？
歐美酷暑吃苦果 棄私心攜手減排
歐美酷暑吃苦果 棄私心攜手減排
選股情報 - 中美終沒了
中美終沒了