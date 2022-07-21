亞運明年舉行 安踏值得收集 財金專欄 2022/07/21 分享： 分享： 中港股昨日上升，可惜國企指數仍然受制雙頂頸綫，加上「死亡交叉」出現，小心國指要震一震。至於亞運會明年9月下旬舉行，加上中央明確支持全民運動，有望刺激未來體育用品消費。安踏體育（02020）今年業績或要 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【爭奪二萬一】港股無懼死亡交叉 恒指阻力下降軌214（第四版） 2022/07/20 【爭奪二萬一】港股無懼死亡交叉 恒指阻力下降軌214（第四版） 中字股實力談 - 海豐發盈喜 亞太貿易增 2022/07/20 海豐發盈喜 亞太貿易增 中字股實力談 - 【三座大山】通脹加息走資揮之不去 港股雙頂等穿二萬（第四版） 2022/07/19 【三座大山】通脹加息走資揮之不去 港股雙頂等穿二萬（第四版） 中字股實力談 - 神華好吸引 股息逾十厘 2022/07/19 神華好吸引 股息逾十厘 中字股實力談 - 【穩樓市】內銀9厘息大反彈 恒指關鍵位20700（第四版） 2022/07/18 【穩樓市】內銀9厘息大反彈 恒指關鍵位20700（第四版） 市盈率 市帳率 每股資產淨值 每股盈利 每股派息 體育用品股 亞運會 疫情 中國 經濟