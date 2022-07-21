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瑞士寶盛鄧啟志：股市最壞時刻已過

財金專欄 2022/07/21

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港股近日受內房爛尾樓風波、美國6月通脹再創逾40年新高等壞消息拖累，投資氣氛轉差。瑞士寶盛私人銀行中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志在接受本報專訪時表示，在內地加大力度推出穩經濟措施，以及疫情大幅

...

撰文 : 陳紫瑩

欄名 : 名家觀點

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