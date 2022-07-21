瑞士寶盛鄧啟志：股市最壞時刻已過 財金專欄 2022/07/21 分享： 分享： 港股近日受內房爛尾樓風波、美國6月通脹再創逾40年新高等壞消息拖累，投資氣氛轉差。瑞士寶盛私人銀行中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志在接受本報專訪時表示，在內地加大力度推出穩經濟措施，以及疫情大幅 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 陳紫瑩 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 中金：中國服務業復甦待提速 2022/07/20 中金：中國服務業復甦待提速 施羅德Alex Tedder：滯脹期發掘投資機遇 2022/07/19 施羅德Alex Tedder：滯脹期發掘投資機遇 信銀國際梁淑怡：分散投資應對波動 2022/07/15 信銀國際梁淑怡：分散投資應對波動 專訪 - 花旗劉顯達：港股下半年樂觀 2022/07/14 花旗劉顯達：港股下半年樂觀 瑞士百達程馨誼：美國加速發展清潔能源 2022/07/13 瑞士百達程馨誼：美國加速發展清潔能源 疫情 中國 香港 美國 港股 美股 加息 A股 投資策略 投資推介