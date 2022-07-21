7月租跑贏買賣 財金專欄 2022/07/21 分享： 分享： 暑假為租賃旺季，新入伙盤、上車物業和二手屋苑租務市場，今年在暑假黃金檔期同報捷，租金企穩，個別更出現理想價，可見部分租客好闊綽，遇到合心水單位，亦甚為疏爽。 多區新樓入伙 帶旺租賃成交 青衣、啟德、天水圍 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 公營房屋項目行動工作組 等待百日新政 2022/07/20 公營房屋項目行動工作組 等待百日新政 專家樓論 - 核心區商舖大執位 2022/07/19 核心區商舖大執位 專家樓論 - 督導監察落實 土地及房屋供應統籌組 2022/07/19 督導監察落實 土地及房屋供應統籌組 專家樓論 - 新盤成交 靠大型項目拉動銷情 2022/07/18 新盤成交 靠大型項目拉動銷情 專家樓論 - 哪類物業有超低空置率？ 2022/07/18 哪類物業有超低空置率？ 物業 放盤 將軍澳 荃灣 沙田 啟德 大埔 天水圍 青衣 荃灣區