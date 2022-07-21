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7月租跑贏買賣

財金專欄 2022/07/21

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暑假為租賃旺季，新入伙盤、上車物業和二手屋苑租務市場，今年在暑假黃金檔期同報捷，租金企穩，個別更出現理想價，可見部分租客好闊綽，遇到合心水單位，亦甚為疏爽。

多區新樓入伙 帶旺租賃成交

青衣、啟德、天水圍

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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