港股升勢 暫未夠力 財金專欄 2022/07/21 分享： 分享： 在美股大升下，港股周三都錄得升幅，全日升229點，但較最高升450點大為收窄，而且以貼近全日低位收市，收報20890點。大市成交金額繼續低落不足千億元，只有893億元，在滬深港通正常交易下明顯偏低，令 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 資金流走添壓 滴滴整改左右港股 2022/07/20 資金流走添壓 滴滴整改左右港股 交易講場 - 「保交樓」撑市 內房物管股大反擊 2022/07/19 「保交樓」撑市 內房物管股大反擊 交易講場 - G20財長會落幕 俄烏分歧未解 2022/07/18 G20財長會落幕 俄烏分歧未解 交易講場 - 環球糧食能源航空板塊 釀危機？ 2022/07/16 環球糧食能源航空板塊 釀危機？ 交易講場 - 3困擾 港股調整添壓 2022/07/15 3困擾 港股調整添壓 經濟 港股 A股 財政政策 李克強 上升空間 深港通 世界經濟論壇 增值稅留抵退稅 人民幣