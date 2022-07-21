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港股升勢 暫未夠力

財金專欄 2022/07/21

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在美股大升下，港股周三都錄得升幅，全日升229點，但較最高升450點大為收窄，而且以貼近全日低位收市，收報20890點。大市成交金額繼續低落不足千億元，只有893億元，在滬深港通正常交易下明顯偏低，令

...

撰文 : 梁耀康

欄名 : 交易講場

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