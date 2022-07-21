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競爭激烈訂戶再跌 Netflix變陣開源

財金專欄 2022/07/21

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Facebook（fb）、Apple、Amazon、Netflix及Google（FAANG）5大科企中，Netflix率先公布季績，焦點繼續是訂戶流失情況，第二季下跌跌97萬，較對上一季的跌約20萬

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撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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