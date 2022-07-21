競爭激烈訂戶再跌 Netflix變陣開源 財金專欄 2022/07/21 分享： 分享： Facebook（fb）、Apple、Amazon、Netflix及Google（FAANG）5大科企中，Netflix率先公布季績，焦點繼續是訂戶流失情況，第二季下跌跌97萬，較對上一季的跌約20萬 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 競爭激訂戶再跌 Netflix變陣開源 2022/07/20 競爭激訂戶再跌 Netflix變陣開源 國金札記 - 脫歐種禍根 英通脹G7最高 2022/07/20 脫歐種禍根 英通脹G7最高 脫歐種禍根 英通脹G7最高 2022/07/19 脫歐種禍根 英通脹G7最高 國金札記 - 萊茵河水位告急 德經濟動脈堵塞 2022/07/19 萊茵河水位告急 德經濟動脈堵塞 萊茵河水位告急 德經濟動脈堵塞 2022/07/18 萊茵河水位告急 德經濟動脈堵塞 美國 電視 廣告 市盈率 每股盈利 Netflix 串流 Disney HBO Max 銀行