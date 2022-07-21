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澳門重手清零 港可否借鏡？

財金專欄 2022/07/21

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澳門6月中爆疫，今次半封城，停工停市10天，做了12輪全民核酸檢測，終於宣布下周起進入6天的「鞏固期」，恢復部分工商業活動包括賭場等。今次澳門重手抗疫，對香港有何啟示？

梁子超：港倘禁足 捱不住幾耐

呼吸

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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