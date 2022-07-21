澳門重手清零 港可否借鏡？ 財金專欄 2022/07/21 分享： 分享： 澳門6月中爆疫，今次半封城，停工停市10天，做了12輪全民核酸檢測，終於宣布下周起進入6天的「鞏固期」，恢復部分工商業活動包括賭場等。今次澳門重手抗疫，對香港有何啟示？ 梁子超：港倘禁足 捱不住幾耐 呼吸 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 財司與金融巨頭研「習講話」 有重要信息？ 2022/07/20 財司與金融巨頭研「習講話」 有重要信息？ 有政戲 - 夏解讀習7•1講話 新班子3點啟示 2022/07/19 夏解讀習7•1講話 新班子3點啟示 有政戲 - 防疫思路有別專家 新班子怎解決 2022/07/18 防疫思路有別專家 新班子怎解決 有政戲 - 「安心」明年2月實名制？ 消息：非優先考量 2022/07/15 「安心」明年2月實名制？ 消息：非優先考量 有政戲 - 紅黃碼最緊急 「安心」實名制等一等 2022/07/14 紅黃碼最緊急 「安心」實名制等一等 疫情 經濟 香港 銀行 服務 餐廳 醫生 交通 外賣 家居