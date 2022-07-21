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如何可以增加短期供應?

財金專欄 14:00 2022/07/21

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今屆政府在土地供應方面，重點落在增加短期供應，由於造地需時，最快見效方法始終是透過改劃及增加地積比率，特別針對基建設施正在提升的新發展區，猶為見效。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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