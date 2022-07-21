如何可以增加短期供應? 財金專欄 14:00 2022/07/21 分享： 分享： 今屆政府在土地供應方面，重點落在增加短期供應，由於造地需時，最快見效方法始終是透過改劃及增加地積比率，特別針對基建設施正在提升的新發展區，猶為見效。 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 給新特首的3個績效指標 2022/05/03 給新特首的3個績效指標 北都開放見成果 南區旅業難躍動 2022/06/04 北都開放見成果 南區旅業難躍動 房屋土地績效指標 司局長隨便任揀！ 2022/06/30 房屋土地績效指標 司局長隨便任揀！ 你可能感興趣 給新特首的3個績效指標 01:00 2022/05/03 給新特首的3個績效指標 北都開放見成果 南區旅業難躍動 01:00 2022/06/04 北都開放見成果 南區旅業難躍動 房屋土地績效指標 司局長隨便任揀！ 01:00 2022/06/30 房屋土地績效指標 司局長隨便任揀！ 最新專欄文章 專家樓論 - 「色魔」來襲 銀行推優惠搶樓按 今日 「色魔」來襲 銀行推優惠搶樓按 專家樓論 - 7月租跑贏買賣 今日 7月租跑贏買賣 專家樓論 - 公營房屋項目行動工作組 等待百日新政 2022/07/20 公營房屋項目行動工作組 等待百日新政 專家樓論 - 核心區商舖大執位 2022/07/19 核心區商舖大執位 專家樓論 - 督導監察落實 土地及房屋供應統籌組 2022/07/19 督導監察落實 土地及房屋供應統籌組 北部都會區 明日大嶼 城規會 土地供應 填海