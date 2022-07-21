「色魔」來襲 銀行推優惠搶樓按 財金專欄 12:00 2022/07/21 分享： 分享： 樓市接連受疫情及加息因素困擾，二手交投表現反覆，而銀行經歷上半年按揭生意低潮，下半年要積極「追數」， 或將透過多方面優惠爭取市佔率。 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 銀行不做納米樓按揭 雷聲大雨點小 2022/01/04 銀行不做納米樓按揭 雷聲大雨點小 儲局趨鷹須警惕 樓按物價擔子增 2022/04/29 儲局趨鷹須警惕 樓按物價擔子增 50年超長期樓按 你敢不敢承造？ 2022/07/04 50年超長期樓按 你敢不敢承造？ 你可能感興趣 銀行不做納米樓按揭 雷聲大雨點小 16:52 2022/01/04 銀行不做納米樓按揭 雷聲大雨點小 儲局趨鷹須警惕 樓按物價擔子增 01:00 2022/04/29 儲局趨鷹須警惕 樓按物價擔子增 50年超長期樓按 你敢不敢承造？ 01:00 2022/07/04 50年超長期樓按 你敢不敢承造？ 最新專欄文章 專家樓論 - 7月租跑贏買賣 今日 7月租跑贏買賣 專家樓論 - 公營房屋項目行動工作組 等待百日新政 2022/07/20 公營房屋項目行動工作組 等待百日新政 專家樓論 - 核心區商舖大執位 2022/07/19 核心區商舖大執位 專家樓論 - 督導監察落實 土地及房屋供應統籌組 2022/07/19 督導監察落實 土地及房屋供應統籌組 專家樓論 - 新盤成交 靠大型項目拉動銷情 2022/07/18 新盤成交 靠大型項目拉動銷情 香港物業 一手市場 按揭貸款 發展商 成交 加息 二手市場 美國聯儲局 銀行