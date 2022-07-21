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「色魔」來襲 銀行推優惠搶樓按

財金專欄 12:00 2022/07/21

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樓市接連受疫情及加息因素困擾，二手交投表現反覆，而銀行經歷上半年按揭生意低潮，下半年要積極「追數」， 或將透過多方面優惠爭取市佔率。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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