  • 33°C
香港時間 : 2022721日 (週四) 14:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【基建新勢力】基建投資熱度未減 國金證券拆解常見3大誤區

研究報告 13:45 2022/07/21

分享：

分享：

中央加大力度推進「穩增長」定調下，提高基建領域的市場關注度，基建投資更甚，不過，在基建投資中仍存一些分歧與常見的誤解，本文將會逐一梳理誤區。

誤區一：資金前置 基建投資「前高後低」

市場部分觀點認為，基建資金明顯前置，基建投資會出現「前高後低」現象。近期基建項目、資金端共同發力，使穩增長效果在下半年加快顯現。但國金證券認為，判斷基建發力，不能只看資金，需結合項目落地等分析。

    點擊圖片放大

瑞士寶盛鄧啟志 光銀國際林樵基 港股下半年先低後高 聚焦三大增長主題【下一頁

該行指出，盡管資金前置帶動基建投資較快，但近數個月，基建類微觀指標卻出現「背離」，或緣於基建項目、資金不匹配等。內地今年已發行新增專項債逾3.43萬億元人民幣，基本已完成國務院上半年完成發債任務目標的要求。而且，國常會於6月底決定通過發行金融債券等籌資3000億元，用於補充包括新型基礎設施在內的重大項目資本金、但不超過全部資本金的50%，或為專項債項目資本金搭橋。

該行認為，近期基建項目審批和開工提速，「準財政」（具增量政策工具性質）持續加力等，有助緩解項目與資金不匹配、推動基建加速落地……

報告來源：國金證券
編輯：鍾采餘

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機……hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...

撰文 : 鍾采餘 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

相關文章

【名家評盈喜】10大高息盈喜股大追蹤 花旗劉顯達：展望明年企業盈利較高增長
2022/07/20
【名家評盈喜】10大高息盈喜股大追蹤 花旗劉顯達：展望明年企業盈利較高增長
【贏面與風險】內地經濟回升 中金：貨幣市場利率不會有明顯回升（第三版）
今日
【贏面與風險】內地經濟回升 中金：貨幣市場利率不會有明顯回升（第三版）
【通脹追蹤】全球通脹料第3季見頂 油價下行
今日
【通脹追蹤】全球通脹料第3季見頂 油價下行
【10間大行下半年首選股】盤點最多大行推薦的10大「金股」
今日
【10間大行下半年首選股】盤點最多大行推薦的10大「金股」

你可能感興趣

【名家評盈喜】10大高息盈喜股大追蹤 花旗劉顯達：展望明年企業盈利較高增長
21:42 2022/07/20
【名家評盈喜】10大高息盈喜股大追蹤 花旗劉顯達：展望明年企業盈利較高增長
【贏面與風險】內地經濟回升 中金：貨幣市場利率不會有明顯回升（第三版）
今日 12:05
【贏面與風險】內地經濟回升 中金：貨幣市場利率不會有明顯回升（第三版）
【通脹追蹤】全球通脹料第3季見頂 油價下行
今日 08:15
【通脹追蹤】全球通脹料第3季見頂 油價下行

最新專欄文章

【贏面與風險】內地經濟回升 中金：貨幣市場利率不會有明顯回升（第三版）
今日
【贏面與風險】內地經濟回升 中金：貨幣市場利率不會有明顯回升（第三版）
【名家評盈喜】10大高息盈喜股大追蹤 花旗劉顯達：展望明年企業盈利較高增長
2022/07/20
【名家評盈喜】10大高息盈喜股大追蹤 花旗劉顯達：展望明年企業盈利較高增長
【投資新向】中金預判部分行業盈利 3類板塊正面業績預告（附業績超出預期個股名單）
2022/07/20
【投資新向】中金預判部分行業盈利 3類板塊正面業績預告（附業績超出預期個股名單）
【國策趨勢】4.4厘高息國策受惠股除淨後部署 下半年基建資金增量最大憧憬
2022/07/19
【國策趨勢】4.4厘高息國策受惠股除淨後部署 下半年基建資金增量最大憧憬
【潛力板塊】新能源車有乜好（不斷更新）
2022/07/18
【潛力板塊】新能源車有乜好（不斷更新）
中國市場 市場動向 財政政策 貨幣政策 經濟數據表現 基建 基建項目 板塊

上一篇文章

【10間大行下半年首選股】盤點最多大行推薦的10大「金股」

下一篇文章

【賺息趨勢】花旗：料近今年底 港銀將上調最優惠利率
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版