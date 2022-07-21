【穩經濟大盤】基建投資熱度未減 券商拆解常見3大誤區（第二版）

中央加大力度推進「穩增長」定調下，提高基建領域的市場關注度，基建投資更甚，不過，在基建投資中仍存一些分歧與常見的誤解，本文將會逐一梳理誤區。

誤區一：資金前置 基建投資「前高後低」

市場部分觀點認為，基建資金明顯前置，基建投資會出現「前高後低」現象。近期基建項目、資金端共同發力，使穩增長效果在下半年加快顯現。但國金證券認為，判斷基建發力，不能只看資金，需結合項目落地等分析。

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該行指出，盡管資金前置帶動基建投資較快，但近數個月，基建類微觀指標卻出現「背離」，或緣於基建項目、資金不匹配等。內地今年已發行新增專項債逾3.43萬億元人民幣，基本已完成國務院上半年完成發債任務目標的要求。而且，國常會於6月底決定通過發行金融債券等籌資3000億元人民幣，用於補充包括新型基礎設施在內的重大項目資本金、但不超過全部資本金的50%，或為專項債項目資本金搭橋。

該行認為，

近期基建項目審批和開工提速，「準財政」（具增量政策工具性質）持續加力等，有助緩解項目與資金不匹配、推動基建加速落地。

此外，高頻指標石油瀝青開工率也隨之出現持續改善跡象。上周瀝青煉廠開工率持續回升，截止7月13日止，全國瀝青煉廠開工率回升明顯，開工率為32%，煉廠利潤有所回升，市場供應量提高。

誤區二：金融工具撬動上萬億基建？……

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（第二版更新於16：11分 新增誤區二）

報告來源：國金證券

編輯：鍾采餘

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