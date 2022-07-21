【衰退恐慌】環球熱浪溶掉GDP 拜登緊急出手各國齊跟？（第二版）

通脹升溫恐釀經濟衰退，然而氣候升溫同樣會造成嚴重經濟損失！滙豐報告直言若不對氣候變化盡快採取行動，將影響未來30年的GDP增長勢頭。事實上，近日環球熱浪已造成嚴重損失，進一步將經濟推向衰退邊緣。最新美國總統拜登把氣候變化列為全球緊急事件，並宣布撥款23億美元（約179.4億港元）協助應對熱浪，各國為求自保料將不得不跟隨。

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專訪兩大專家 鄧啟志+林樵基 港股下半年先低後高【下一頁】

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