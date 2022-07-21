中港通關遙遙無期，旅客數量難望短期大幅回升。核心區舖位業主漸對現實，寧把舖位租予民生商戶，租金即使不及高級零售商，總好過長期納空租，相信民生商戶出現在核心區比例增加。

超市以60萬租銅鑼灣京華中心地庫

近期餐廳、麵包店租銅鑼灣核心地段舖位

租金下跌加上奢侈品商戶趨保守，民生商戶進駐

近日銅鑼灣錄得一宗較為大手的舖位租務，涉及京華中心地庫，面積約7000平方呎，獲超市以約60萬元租用，呎租不足100元。按地點計，該舖位處銅鑼灣黃金地段，亦曾為兩大時裝店旗艦店。自從兩年前品牌遷出後，多層樓面一直交吉，直至最近地庫才獲租用。

事實上，近月銅鑼灣核心地段的新租務個案，不少屬民生相關，例如京華中心前面的啟超道3層舖位，獲人氣麵包店Bakehouse預租，快將開業，而羅素街兩層舖位，則獲餐廳預租。

疫情持續兩年，奢侈品、藥房等縮減業務，相繼遷出核心區，吉舖明顯增加，而業主最初希望等待通關，把舖位租予奢侈品零售商，可是一等再等，至今尚未有通關消息，個別業主開始失去耐性，願意降低叫租，開放給不同類型商戶。

與此同時，目前消費市場由本土人撐起，換言之，涉及本地民生消費如餐飲、超市等，仍然非常穩定，在租金下跌後，這些以往難在核心區立足的商戶，如今有承擔得起進駐靚區，故核心區漸出現民生商戶，相信情況仍會持續。

記者：梁建國



▲ 核心區舖位身價急跌 民生商戶出動撈底