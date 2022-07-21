【星級分析師】任澤平剖析內房「預售制」改革之路（不斷更新）

內房爛尾樓、業主停供風波問題繼續發酵，「星級分析師」任澤平指出是時候重整制度，取消「樓花」賣房方式，透過傳統一手交錢一手交貨的交易方式，將任意挪用建房款項的惡劣開發商驅逐出市場。

任澤平直言是時候取消商品房預售制，說：

「用你的錢，建你的房子，還爛尾了，這是對購房者的不公平。以後誰有錢誰建房，沒錢沒實力的別建了，不能把包袱甩給老百姓和社會。」

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他表示1998年房改時，全國缺房子，開發商缺錢，故而採取了預售制作為權宜之計，現時全國套戶比超過1 ，已經從大開發進入存量時代，對購房民眾不公平的預售制已經過時了，該取消了，改為現房銷售。一手交錢一手交房，天經地義。

任澤平坦言二次房改並不簡單，需要兼顧化解停貸、復工保交樓、重組房企債務、恢復市場信心以及長效機制。長效機制四大關鍵是推動城市群戰略、人地掛鉤、金融中性穩定和房地產稅。這樣有助於落實中央房住不炒精神、有助於保障購房老百姓權益、有助於房企穩健發展，一舉多得，謀劃長遠。

如果改為現房銷售，開發商將拼的不再是營銷手段，而是產品質量和誠信，是對購房民眾的最根本最實質的保障。此舉將極大提升開發商的建築質量，實現良幣驅逐劣幣。老百姓買房子是天大的事，爛尾毀三代，好房幸福一家人。長遠會令社會長治久安、讓企業健康發展。

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樓盤爛尾，歸根結底兩個字：「沒錢」。沒錢付工程款。按規定，樓盤預售款應進入監管賬戶，資金要專款專用於樓盤建設，以保障交樓。但事實是，不少購房款未進入監管賬戶、或進入監管賬戶後被挪用，導致樓盤沒有資金繼續建設。收樓遙遙無期，月供卻被迫繼續還款。

購房者的預售監管資金去哪了？監管賬戶資金又是如何被挪走的？實際上，在過去房地產大開發時代的高周轉背景下，抽調預售款監管賬戶資金，是行業「潛規則」。

比如工程總承包方，以工程建設名義，獲得監管賬戶撥付資金，再由工程方將資金轉給房企，而撥付的工程款，遠超工程進度所需。還有再比如，地方和銀行在抽調預售款監管賬戶資金上為房企「開綠燈」。

通過這些方式套取的資金，在房企各地項目間流動，變相加槓桿，這樣做提供了資金流動性，房企抽調資金統籌拿地、還款和樓盤建設，形成一種資金循環高周轉模式，但一定程度上把風險甩給了購房者。

未來隨著房地產告別短缺的大開發時代，進入存量時代，供求關係改變，以後不必再通過高槓桿高周轉的方式快速建房子，房地產應該從高速增長轉向高質量發展，在降低負債風險、降低爛尾風險。

長遠看逐步取消對購房者單方面不公平的預售制度（購房者單方面承受按期不能交房、裝修標準打折等風險），改為現房銷售，並配套長效機制，對購房者、金融機構、監管機構、房企各方都是有利的。

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現房銷售利好房企

有觀點認為現房銷售對房企不利，這是一種誤讀。對於好的房企、對於建築質量高的房企、對於穩健經營的房企，現房銷售是重大利好。相反，對激進、不誠信、建築質量不高的房企，便是重大利空。

現房銷售有助於良幣驅逐劣幣，實現行業的良性健康發展。更何況預售製本身就是98年房改時的權宜之計，也不是國際普遍現象。房企競爭做好產品，老百姓才能安心買房，金融風險才能從根本上化解。

預售制度的起源

商品房預售最早源於中國香港，俗稱「賣樓花」。賣期房，是一種開發商放槓桿的方式。1998年房改，由於商品房短缺，房企缺資金，便借鑒中國香港引入了商品房預售制度。其實，當前世界不少國家亦存在預售制。

但是，發達國家一般有嚴格的監管保障措施，開發商在項目獲得政府批准後才可以開始銷售，買家在購買期房後並非像中國一樣在支付完首付款後從銀行一次性貸款支付剩餘全部房款，而是根據開發商工程進度在完全交房前進行分期支付。

所以，預售制度需要嚴格的資金監管、分期支付以及違約處罰措施作為保障的，如果沒有這些保障措施，一定會觸發風險，對購房民眾不公平。

（不斷更新）

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