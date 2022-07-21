任澤平剖析內房「預售制」改革之路（不斷更新）

內房爛尾樓、業主停供風波問題繼續發酵，星級分析師任澤平指出是時候重整制度，取消「樓花」賣房方式，透過傳統一手交錢一手交貨的交易方式，將任意挪用建房款項的惡劣開發商驅逐出市場。

任澤平直言是時候取消商品房預售制，說：「用你的錢，建你的房子，還爛尾了，這是對購房者的不公平。以後誰有錢誰建房，沒錢沒實力的別建了，不能把包袱甩給老百姓和社會。」

【基建新勢力】基建投資熱度未減 國金證券拆解常見3大誤區【下一頁】

【贏面與風險】內地經濟回升 中金：貨幣市場利率不會有明顯回升【下一頁】

他表示1998年房改時，全國缺房子，開發商缺錢，故而採取了預售制作為權宜之計，現時全國套戶比超過1 ，已經從大開發進入存量時代，對購房民眾不公平的預售制已經過時了，該取消了，改為現房銷售。一手交錢一手交房，天經地義。

任澤平坦言二次房改並不簡單，需要兼顧化解停貸、復工保交樓、重組房企債務、恢復市場信心以及長效機制。長效機制四大關鍵是推動城市群戰略、人地掛鉤、金融中性穩定和房地產稅。這樣有助於落實中央房住不炒精神、有助於保障購房老百姓權益、有助於房企穩健發展，一舉多得，謀劃長遠。

如果改為現房銷售，開發商將拼的不再是營銷手段，而是產品質量和誠信，是對購房民眾的最根本最實質的保障。此舉將極大提升開發商的建築質量，實現良幣驅逐劣幣。老百姓買房子是天大的事，爛尾毀三代，好房幸福一家人。長遠會令社會長治久安、讓企業健康發展。

瑞士寶盛鄧啟志 光銀國際林樵基 港股下半年先低後高 聚焦三大增長主題【下一頁】

爛尾的原因

樓盤爛尾，歸根結底兩個字：「沒錢」。沒錢付工程款。按規定，樓盤預售款應進入監管賬戶，資金要專款專用於樓盤建設，以保障交樓。但事實是，不少購房款未進入監管賬戶、或進入監管賬戶後被挪用，導致樓盤沒有資金繼續建設。收樓遙遙無期，月供卻被迫繼續還款。

購房者的預售監管資金去哪了？監管賬戶資金又是如何被挪走的？實際上，在過去房地產大開發時代的高周轉背景下，抽調預售款監管賬戶資金，是行業「潛規則」。

比如工程總承包方，以工程建設名義，獲得監管賬戶撥付資金，再由工程方將資金轉給房企，而撥付的工程款，遠超工程進度所需。還有再比如，地方和銀行在抽調預售款監管賬戶資金上為房企「開綠燈」。

通過這些方式套取的資金，在房企各地項目間流動，變相加槓桿，這樣做提供了資金流動性，房企抽調資金統籌拿地、還款和樓盤建設，形成一種資金循環高周轉模式，但一定程度上把風險甩給了購房者。

未來隨著房地產告別短缺的大開發時代，進入存量時代，供求關係改變，以後不必再通過高槓桿高周轉的方式快速建房子，房地產應該從高速增長轉向高質量發展，在降低負債風險、降低爛尾風險。

長遠看逐步取消對購房者單方面不公平的預售制度（購房者單方面承受按期不能交房、裝修標準打折等風險），改為現房銷售，並配套長效機制，對購房者、金融機構、監管機構、房企各方都是有利的。

現房銷售利好房企

有觀點認為現房銷售對房企不利，這是一種誤讀。對於好的房企、對於建築質量高的房企、對於穩健經營的房企，現房銷售是重大利好。相反，對激進、不誠信、建築質量不高的房企，便是重大利空。

現房銷售有助於良幣驅逐劣幣，實現行業的良性健康發展。更何況預售製本身就是98年房改時的權宜之計，也不是國際普遍現象。房企競爭做好產品，老百姓才能安心買房，金融風險才能從根本上化解。

（不斷更新）

報告來源：澤平宏觀

編輯：陳文政

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機……hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...