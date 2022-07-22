約翰遜童年受家庭創傷 塑造獨特性格 國際 16:05 2022/07/22 分享： 分享： 英國首相約翰遜（Boris Johnson）自「派對門」醜聞傳出，多次公開表示堅拒下台，直至被內閣官員逼宮，擾攘一番後終逼使他於9月提早結束任期。對於這位近年最具個人色彩的英國首相，不妨從他的身邊人入手，以另一視野理解這個人物。 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 郭麗明 欄名 : 國金好書 相關文章 畢彼特著裙出席柏林首映 戲稱微風抗熱浪 今日 畢彼特著裙出席柏林首映 戲稱微風抗熱浪 【北溪一號】俄羅斯恢復天然氣 供應量減至3成 2022/07/21 【北溪一號】俄羅斯恢復天然氣 供應量減至3成 【日本疫情】增逾18萬確診創新高 東京首破3萬宗 2022/07/21 【日本疫情】增逾18萬確診創新高 東京首破3萬宗 英國多間超市雪櫃熱到壞 民眾買唔到急凍食品（多圖） 2022/07/21 英國多間超市雪櫃熱到壞 民眾買唔到急凍食品（多圖） 約翰遜暗諷辛偉誠 引《未來戰士續集》對白留回歸伏線 2022/07/21 約翰遜暗諷辛偉誠 引《未來戰士續集》對白留回歸伏線 你可能感興趣 畢彼特著裙出席柏林首映 戲稱微風抗熱浪 今日 08:05 畢彼特著裙出席柏林首映 戲稱微風抗熱浪 【北溪一號】俄羅斯恢復天然氣 供應量減至3成 17:58 2022/07/21 【北溪一號】俄羅斯恢復天然氣 供應量減至3成 【日本疫情】增逾18萬確診創新高 東京首破3萬宗 17:46 2022/07/21 【日本疫情】增逾18萬確診創新高 東京首破3萬宗 最新專欄文章 拆解安倍任內政策 日本未來何去何從？ 2022/07/16 拆解安倍任內政策 日本未來何去何從？ 槍械管制歧視非裔美憲法存雙重標準 2022/07/09 槍械管制歧視非裔美憲法存雙重標準 槍管制度歧視非裔 美國憲法早埋伏線？ 2022/07/08 槍管制度歧視非裔 美國憲法早埋伏線？ 保守自由兩派激鬥 美墮胎運動起伏跌宕 2022/07/02 保守自由兩派激鬥 美墮胎運動起伏跌宕 從墮胎運動理解美國政治 後羅訴韋德時代未來難料 2022/07/01 從墮胎運動理解美國政治 後羅訴韋德時代未來難料 政治 網絡熱話 醜聞 約翰遜 下台 人物 英國