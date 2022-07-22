【名家專訪】黃國英：買股票唔好貪平 唔好買「窮人版」股票

人稱「英SIR」的黃國英在接受《投資理財周刊》專訪時表示，由於通脹上升，大眾的消費力下降，在消費時將更具選擇性，預料一些針對中產市場的消費產品最受影響，相關消費股所受影響亦最大。相反，奢侈品或廉價消費品的企業，其所受影響會較少。

「對有錢人來講，通脹對佢哋影響較細，奢侈品都係會繼續買，所以跑車、名牌袋嘅recovery表現幾好，但相對中價嘅名牌袋，例如Prada等，相信表現會一般。在現今的環境下，要買就要去到極致，唔好喺中間，唔好settle for less。」

他續道：買袋可能會根據budget而settle for less，但買股票唔應該抱呢個心態，買股票，記住唔好買窮人版嘅乜乜物物。

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黃國英續指，「做投資要記住，寧願俾premium去買......」（更多訂戶專享內容，請看以下介紹）

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