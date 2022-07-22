  • 28°C
香港時間 : 2022722日 (週五) 07:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名家專訪】黃國英：買股票唔好貪平 唔好買「窮人版」股票

財金猛人追蹤 07:20 2022/07/22

分享：

分享：

人稱「英SIR」的黃國英在接受《投資理財周刊》專訪時表示，由於通脹上升，大眾的消費力下降，在消費時將更具選擇性，預料一些針對中產市場的消費產品最受影響，相關消費股所受影響亦最大。相反，奢侈品或廉價消費品的企業，其所受影響會較少。

「對有錢人來講，通脹對佢哋影響較細，奢侈品都係會繼續買，所以跑車、名牌袋嘅recovery表現幾好，但相對中價嘅名牌袋，例如Prada等，相信表現會一般。在現今的環境下，要買就要去到極致，唔好喺中間，唔好settle for less。

他續道：買袋可能會根據budget而settle for less，但買股票唔應該抱呢個心態，買股票，記住唔好買窮人版嘅乜乜物物。

    點擊圖片放大
    +2

黃國英續指，「做投資要記住，寧願俾premium去買......」（更多訂戶專享內容，請看以下介紹）

未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

更多文章：【油價趨勢】光銀國際林樵基：油價料企穩100美元之上（附大行目標價）

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機……hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，訂戶可按此直接登入，更多精彩電子書選擇，豐富藏書無限瀏覽。

...

撰文 : 陳紫瑩 投資理財周刊

欄名 : MT專訪

相關文章

【油價趨勢】光銀國際林樵基：油價料企穩100美元之上（附大行目標價）
2022/07/20
【油價趨勢】光銀國際林樵基：油價料企穩100美元之上（附大行目標價）
【星級名家】曾淵滄：爛尾樓停供 民企內房壓力大（一文盡覽不斷更新）
2022/07/20
【星級名家】曾淵滄：爛尾樓停供 民企內房壓力大（一文盡覽不斷更新）
【投資展望】瑞士寶盛鄧啟志：大市年底前有望回升 短綫部署復甦股
2022/07/20
【投資展望】瑞士寶盛鄧啟志：大市年底前有望回升 短綫部署復甦股
【科企形勢】中港股票策略師評 科網股反彈形勢
2022/07/16
【科企形勢】中港股票策略師評 科網股反彈形勢

你可能感興趣

【油價趨勢】光銀國際林樵基：油價料企穩100美元之上（附大行目標價）
21:45 2022/07/20
【油價趨勢】光銀國際林樵基：油價料企穩100美元之上（附大行目標價）
【星級名家】曾淵滄：爛尾樓停供 民企內房壓力大（一文盡覽不斷更新）
18:08 2022/07/20
【星級名家】曾淵滄：爛尾樓停供 民企內房壓力大（一文盡覽不斷更新）
【投資展望】瑞士寶盛鄧啟志：大市年底前有望回升 短綫部署復甦股
21:46 2022/07/20
【投資展望】瑞士寶盛鄧啟志：大市年底前有望回升 短綫部署復甦股

最新專欄文章

【10厘高息內銀】法巴策略師譚慧敏 評內銀股博反彈機會
今日
【10厘高息內銀】法巴策略師譚慧敏 評內銀股博反彈機會
【名家薦股】花旗劉顯達 精選科網首選股
2022/07/21
【名家薦股】花旗劉顯達 精選科網首選股
【投資展望】瑞士寶盛鄧啟志：大市年底前有望回升 短綫部署復甦股
2022/07/20
【投資展望】瑞士寶盛鄧啟志：大市年底前有望回升 短綫部署復甦股
【油價趨勢】光銀國際林樵基：油價料企穩100美元之上（附大行目標價）
2022/07/20
【油價趨勢】光銀國際林樵基：油價料企穩100美元之上（附大行目標價）
【新能源車趨勢】基金經理：關注汽車關鍵零部件公司 受惠中國自動化升級
2022/07/16
【新能源車趨勢】基金經理：關注汽車關鍵零部件公司 受惠中國自動化升級
股票 黃國英 加息 通脹

下一篇文章

【10厘高息內銀】法巴策略師譚慧敏 評內銀股博反彈機會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版