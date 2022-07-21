另類角度看通脹 高油價是機遇？ 國際 21:15 2022/07/21 分享： 分享： 國際油價高企，導致通脹逼人，各方面的開支，不論汽車入油、電費抑或日用品，都以可明顯感受到的速度增加，普羅大眾嗌救命。不過，美國環保人士卻對高油價有另類看法，對此不僅喜聞樂見，甚至覺得是千載難逢的機遇，美國總統拜登（Joe Biden）必須把握好，托住油價，不能讓油價跌下來。 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 競爭激訂戶再跌 Netflix變陣開源 2022/07/20 競爭激訂戶再跌 Netflix變陣開源 脫歐種禍根 英通脹G7最高 2022/07/19 脫歐種禍根 英通脹G7最高 萊茵河水位告急 德經濟動脈堵塞 2022/07/18 萊茵河水位告急 德經濟動脈堵塞 拜登訪沙特碰灰 賠了夫人又折兵？ 2022/07/18 拜登訪沙特碰灰 賠了夫人又折兵？ 歐洲央行仍未加息 西班牙銀行先受害 2022/07/14 歐洲央行仍未加息 西班牙銀行先受害 你可能感興趣 競爭激訂戶再跌 Netflix變陣開源 22:37 2022/07/20 競爭激訂戶再跌 Netflix變陣開源 脫歐種禍根 英通脹G7最高 21:00 2022/07/19 脫歐種禍根 英通脹G7最高 萊茵河水位告急 德經濟動脈堵塞 22:28 2022/07/18 萊茵河水位告急 德經濟動脈堵塞 最新專欄文章 國金札記 - 競爭激烈訂戶再跌 Netflix變陣開源 今日 競爭激烈訂戶再跌 Netflix變陣開源 競爭激訂戶再跌 Netflix變陣開源 2022/07/20 競爭激訂戶再跌 Netflix變陣開源 國金札記 - 脫歐種禍根 英通脹G7最高 2022/07/20 脫歐種禍根 英通脹G7最高 脫歐種禍根 英通脹G7最高 2022/07/19 脫歐種禍根 英通脹G7最高 國金札記 - 萊茵河水位告急 德經濟動脈堵塞 2022/07/19 萊茵河水位告急 德經濟動脈堵塞 綠色生活 ESG 氣候暖化 能源危機 經濟 綠色金融 酷熱天氣 政治 美國 通脹