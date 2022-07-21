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另類角度看通脹 高油價是機遇？

國際 21:15 2022/07/21

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國際油價高企，導致通脹逼人，各方面的開支，不論汽車入油、電費抑或日用品，都以可明顯感受到的速度增加，普羅大眾嗌救命。不過，美國環保人士卻對高油價有另類看法，對此不僅喜聞樂見，甚至覺得是千載難逢的機遇，美國總統拜登（Joe Biden）必須把握好，托住油價，不能讓油價跌下來。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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