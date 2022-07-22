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走資貶值夾擊 人行撑市惟艱

財金專欄 2022/07/22

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港股周三反彈逾200點後，昨再失動力反覆回落，恒指收市跌逾300點或1.5%。藍籌科網股ATM同步回吐以外，重磅金融股亦成拖低大市主力，友邦（01299）及滙豐（00005）分別大跌近5%及2%，日前

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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