走資貶值夾擊 人行撑市惟艱

港股周三反彈逾200點後，昨再失動力反覆回落，恒指收市跌逾300點或1.5%。藍籌科網股ATM同步回吐以外，重磅金融股亦成拖低大市主力，友邦（01299）及滙豐（00005）分別大跌近5%及2%，日前

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