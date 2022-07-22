走資貶值夾擊 人行撑市惟艱 財金專欄 2022/07/22 分享： 分享： 港股周三反彈逾200點後，昨再失動力反覆回落，恒指收市跌逾300點或1.5%。藍籌科網股ATM同步回吐以外，重磅金融股亦成拖低大市主力，友邦（01299）及滙豐（00005）分別大跌近5%及2%，日前 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 美滙軟股市彈 後市變數仍多 2022/07/21 美滙軟股市彈 後市變數仍多 透視中港美 - 監管乍暖還寒 科企回吐添壓 2022/07/20 監管乍暖還寒 科企回吐添壓 透視中港美 - 商湯跌勢未止 還看科指季檢 2022/07/20 商湯跌勢未止 還看科指季檢 透視中港美 - 沙特增產落空 油價撑中海油 2022/07/19 沙特增產落空 油價撑中海油 透視中港美 - 內房鬧斷供 添走資壓力 2022/07/18 內房鬧斷供 添走資壓力 中國 經濟 美國 港股 銀行 金融 人民幣 通脹 樓價 國債