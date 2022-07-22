轉型數字服務 聯想估值便宜 財金專欄 2022/07/22 分享： 分享： 港股下跌，國企指數或在7000點整固，等中美元首對話後才有方向。而聯想集團（00992）昨日逆市上升，盡管全球PC出貨量放緩，但集團加快數字化和以服務為主的轉型，可以支持未來盈利穩增長。 聯想集團（ ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【中美角力】習拜對話走資繼續 港股退守205等削關稅（第四版） 2022/07/21 【中美角力】習拜對話走資繼續 港股退守205等削關稅（第四版） 中字股實力談 - 亞運明年舉行 安踏值得收集 2022/07/21 亞運明年舉行 安踏值得收集 中字股實力談 - 【爭奪二萬一】港股無懼死亡交叉 恒指阻力下降軌214（第四版） 2022/07/20 【爭奪二萬一】港股無懼死亡交叉 恒指阻力下降軌214（第四版） 中字股實力談 - 海豐發盈喜 亞太貿易增 2022/07/20 海豐發盈喜 亞太貿易增 中字股實力談 - 【三座大山】通脹加息走資揮之不去 港股雙頂等穿二萬（第四版） 2022/07/19 【三座大山】通脹加息走資揮之不去 港股雙頂等穿二萬（第四版） 市盈率 市帳率 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 元宇宙 中國 港股 美元 指數