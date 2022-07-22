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轉型數字服務 聯想估值便宜

財金專欄 2022/07/22

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港股下跌，國企指數或在7000點整固，等中美元首對話後才有方向。而聯想集團（00992）昨日逆市上升，盡管全球PC出貨量放緩，但集團加快數字化和以服務為主的轉型，可以支持未來盈利穩增長。

聯想集團（

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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