轉型數字服務 聯想估值便宜

港股下跌，國企指數或在7000點整固，等中美元首對話後才有方向。而聯想集團（00992）昨日逆市上升，盡管全球PC出貨量放緩，但集團加快數字化和以服務為主的轉型，可以支持未來盈利穩增長。

聯想集團（

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