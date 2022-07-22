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首源投資：基建股為高通脹避風港

財金專欄 2022/07/22

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投資者關注通脹率不斷上升，同時美元利率又正值上升周期，地緣政治不穩導致能源價格出現波動，「經濟衰退」在新聞中常常出現，投資者在這場暴風雨當中都希望找到一個可以靠岸的「碼頭」。

我們發現，在高通脹大背景下

...

撰文 : Trent Koch 首源投資全球上市基建基金經理

欄名 : 名家觀點

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