首源投資：基建股為高通脹避風港 財金專欄 2022/07/22 分享： 分享： 投資者關注通脹率不斷上升，同時美元利率又正值上升周期，地緣政治不穩導致能源價格出現波動，「經濟衰退」在新聞中常常出現，投資者在這場暴風雨當中都希望找到一個可以靠岸的「碼頭」。 我們發現，在高通脹大背景下 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : Trent Koch 首源投資全球上市基建基金經理 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 瑞士寶盛鄧啟志：股市最壞時刻已過 2022/07/21 瑞士寶盛鄧啟志：股市最壞時刻已過 中金：中國服務業復甦待提速 2022/07/20 中金：中國服務業復甦待提速 施羅德Alex Tedder：滯脹期發掘投資機遇 2022/07/19 施羅德Alex Tedder：滯脹期發掘投資機遇 信銀國際梁淑怡：分散投資應對波動 2022/07/15 信銀國際梁淑怡：分散投資應對波動 專訪 - 花旗劉顯達：港股下半年樂觀 2022/07/14 花旗劉顯達：港股下半年樂觀 經濟 通脹 5G 基金 汽車 電動車 基建 地緣政治 鐵路 經濟衰退