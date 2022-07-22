港股周四出現回軟，拖低大市是友邦（01299）及滙豐（00005），而且騰訊（00700）大股東疑似開始沽貨，令到恒指受壓。另內房斷供事件繼續發酵，相關股份急跌打擊市場投資氣氛，即使美國總統拜登可能與

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