內房陰霾成困擾 財金專欄 2022/07/22 分享： 分享： 港股周四出現回軟，拖低大市是友邦（01299）及滙豐（00005），而且騰訊（00700）大股東疑似開始沽貨，令到恒指受壓。另內房斷供事件繼續發酵，相關股份急跌打擊市場投資氣氛，即使美國總統拜登可能與 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 港股升勢 暫未夠力 2022/07/21 港股升勢 暫未夠力 交易講場 - 資金流走添壓 滴滴整改左右港股 2022/07/20 資金流走添壓 滴滴整改左右港股 交易講場 - 「保交樓」撑市 內房物管股大反擊 2022/07/19 「保交樓」撑市 內房物管股大反擊 交易講場 - G20財長會落幕 俄烏分歧未解 2022/07/18 G20財長會落幕 俄烏分歧未解 交易講場 - 環球糧食能源航空板塊 釀危機？ 2022/07/16 環球糧食能源航空板塊 釀危機？ 中國 香港 美國 港股 目標價 滴滴出行 心動公司（02400） 友邦保險（01299） 滙豐控股（00005） 騰訊控股（00700）