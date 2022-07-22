另類角度看通脹 高油價是機遇？ 財金專欄 2022/07/22 分享： 分享： 國際油價高企，導致通脹逼人，帶動各方面的開支，不論汽車入油、電費抑或日用品，都可以明顯感受到上升速度增加，普羅大眾叫救命。 環保人士籲拜登 勿讓油價跌 美國環保人士卻對高油價有另類看法，對此不僅喜聞樂見， ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 另類角度看通脹 高油價是機遇？ 2022/07/21 另類角度看通脹 高油價是機遇？ 國金札記 - 競爭激烈訂戶再跌 Netflix變陣開源 2022/07/21 競爭激烈訂戶再跌 Netflix變陣開源 國金札記 - 脫歐種禍根 英通脹G7最高 2022/07/20 脫歐種禍根 英通脹G7最高 國金札記 - 萊茵河水位告急 德經濟動脈堵塞 2022/07/19 萊茵河水位告急 德經濟動脈堵塞 國金札記 - 拜登訪沙特碰灰 恐賠了夫人又折兵 2022/07/18 拜登訪沙特碰灰 恐賠了夫人又折兵 美國 通脹 拜登 汽車 酷熱天氣 能源危機 天氣 美元