另類角度看通脹 高油價是機遇？

國際油價高企，導致通脹逼人，帶動各方面的開支，不論汽車入油、電費抑或日用品，都可以明顯感受到上升速度增加，普羅大眾叫救命。

環保人士籲拜登 勿讓油價跌

美國環保人士卻對高油價有另類看法，對此不僅喜聞樂見，

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