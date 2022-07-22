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樓價跌幾多有承接？

財金專欄 14:05 2022/07/22

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美國加息衝擊下，本港二手樓價明顯受壓，近日多個大型藍籌屋苑樓價跌穿心理關口位，若第3季香港銀行落實跟隨美國加息，相信樓價會進一步回調，但預期下跌幅度不超過5%。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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