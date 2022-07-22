樓價跌幾多有承接？ 財金專欄 14:05 2022/07/22 分享： 分享： 美國加息衝擊下，本港二手樓價明顯受壓，近日多個大型藍籌屋苑樓價跌穿心理關口位，若第3季香港銀行落實跟隨美國加息，相信樓價會進一步回調，但預期下跌幅度不超過5%。 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 二手樓市 要睇實呢個數據 2022/05/24 二手樓市 要睇實呢個數據 3大指標反映二手市場承接力仍強 2022/05/25 3大指標反映二手市場承接力仍強 息魔殺到 二手樓市觀望更濃 2022/07/05 息魔殺到 二手樓市觀望更濃 二手靜 出擊執平貨 2022/07/08 二手靜 出擊執平貨 屯門巨無霸新盤求貨如輪轉 低二手價出擊 2022/07/20 屯門巨無霸新盤求貨如輪轉 低二手價出擊 你可能感興趣 二手樓市 要睇實呢個數據 01:00 2022/05/24 二手樓市 要睇實呢個數據 3大指標反映二手市場承接力仍強 22:13 2022/05/25 3大指標反映二手市場承接力仍強 息魔殺到 二手樓市觀望更濃 11:00 2022/07/05 息魔殺到 二手樓市觀望更濃 最新專欄文章 專家樓論 - 新盤未售餘貨節節上升 今日 新盤未售餘貨節節上升 專家樓論 - 如何可以增加短期供應？ 2022/07/21 如何可以增加短期供應？ 專家樓論 - 「息魔」來襲 銀行推優惠搶樓按 2022/07/21 「息魔」來襲 銀行推優惠搶樓按 專家樓論 - 7月租跑贏買賣 2022/07/21 7月租跑贏買賣 專家樓論 - 公營房屋項目行動工作組 等待百日新政 2022/07/20 公營房屋項目行動工作組 等待百日新政 香港物業 二手市場 成交 加息 沙田第一城