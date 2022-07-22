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新高官名單快出爐 兩政助料升副局

財金專欄 2022/07/22

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新一屆問責官員的副局長及政治助理部分名單，料日內公布。據悉，上屆政府兩名政助張曼莉和施俊輝，將分別升任創新科技及工業局副局長和教育局副局長。

張曼莉熟政府運作 任孫東副手

現年33歲的張曼莉，上屆為創新及

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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傅流螢 政治 任命 教育局 創新科技及工業局 商務及經濟發展局 發展局 財政司 退休

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