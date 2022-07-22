新高官名單快出爐 兩政助料升副局

新一屆問責官員的副局長及政治助理部分名單，料日內公布。據悉，上屆政府兩名政助張曼莉和施俊輝，將分別升任創新科技及工業局副局長和教育局副局長。

張曼莉熟政府運作 任孫東副手

現年33歲的張曼莉，上屆為創新及

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