新高官名單快出爐 兩政助料升副局 財金專欄 2022/07/22 分享： 分享： 新一屆問責官員的副局長及政治助理部分名單，料日內公布。據悉，上屆政府兩名政助張曼莉和施俊輝，將分別升任創新科技及工業局副局長和教育局副局長。 張曼莉熟政府運作 任孫東副手 現年33歲的張曼莉，上屆為創新及 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 澳門重手清零 港可否借鏡？ 2022/07/21 澳門重手清零 港可否借鏡？ 有政戲 - 財司與金融巨頭研「習講話」 有重要信息？ 2022/07/20 財司與金融巨頭研「習講話」 有重要信息？ 有政戲 - 夏解讀習7•1講話 新班子3點啟示 2022/07/19 夏解讀習7•1講話 新班子3點啟示 有政戲 - 防疫思路有別專家 新班子怎解決 2022/07/18 防疫思路有別專家 新班子怎解決 有政戲 - 「安心」明年2月實名制？ 消息：非優先考量 2022/07/15 「安心」明年2月實名制？ 消息：非優先考量 傅流螢 政治 任命 教育局 創新科技及工業局 商務及經濟發展局 發展局 財政司 退休