  • 29°C
香港時間 : 2022722日 (週五) 03:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

建造業創新靠舵手!

財金專欄 02:30 2022/07/22

分享：

分享：

白宮確認拜登受到新冠病毒感染，屬於輕症狀云云，近期歐美疫情均恢復上升，但民眾大多當「無到」，拜登的感染對金融市場即時亦無影響。晚上的焦點仍集中於歐央行突然加0.5厘，結束負利率狀態，市場早已預期本月歐

...

撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

最新專欄文章

投資坐標 - 盈喜收高息 待新材料收成！
2022/07/20
盈喜收高息 待新材料收成！
投資坐標 - 化工股停牌似有好消息!
2022/07/19
化工股停牌似有好消息!
投資坐標 - 「盈利王」今年料派超高息!
2022/07/15
「盈利王」今年料派超高息!
投資坐標 - 「毒股」大賺狂奔創新高!
2022/07/13
「毒股」大賺狂奔創新高!
投資坐標 - 局勢混亂 殃及外商!
2022/07/12
局勢混亂 殃及外商!
華新手袋國際控股（02683） 天德化工（00609） 東岳集團（00189） 中國海洋石油（00883） 瑞安 美股 理文化工（00746） 瑞安建業（00983） 中遠海控（01919） 港股

下一篇文章

講好疫策免混亂 復常規劃需遠見
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中軟雙底形態 後抽已經完成
中軟雙底形態 後抽已經完成
有政戲 - 澳門重手清零 港可否借鏡？
澳門重手清零 港可否借鏡？
國金札記 - 競爭激烈訂戶再跌 Netflix變陣開源
競爭激烈訂戶再跌 Netflix變陣開源
交易講場 - 港股升勢 暫未夠力
港股升勢 暫未夠力
選股情報 - 同遮唔同柄
同遮唔同柄
撑過疫情迎放榜 「四業」解難助上流
撑過疫情迎放榜 「四業」解難助上流