白宮確認拜登受到新冠病毒感染，屬於輕症狀云云，近期歐美疫情均恢復上升，但民眾大多當「無到」，拜登的感染對金融市場即時亦無影響。晚上的焦點仍集中於歐央行突然加0.5厘，結束負利率狀態，市場早已預期本月歐

...