建造業創新靠舵手! 財金專欄 02:30 2022/07/22 分享： 分享： 白宮確認拜登受到新冠病毒感染，屬於輕症狀云云，近期歐美疫情均恢復上升，但民眾大多當「無到」，拜登的感染對金融市場即時亦無影響。晚上的焦點仍集中於歐央行突然加0.5厘，結束負利率狀態，市場早已預期本月歐 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 盈喜收高息 待新材料收成！ 2022/07/20 盈喜收高息 待新材料收成！ 投資坐標 - 化工股停牌似有好消息! 2022/07/19 化工股停牌似有好消息! 投資坐標 - 「盈利王」今年料派超高息! 2022/07/15 「盈利王」今年料派超高息! 投資坐標 - 「毒股」大賺狂奔創新高! 2022/07/13 「毒股」大賺狂奔創新高! 投資坐標 - 局勢混亂 殃及外商! 2022/07/12 局勢混亂 殃及外商! 華新手袋國際控股（02683） 天德化工（00609） 東岳集團（00189） 中國海洋石油（00883） 瑞安 美股 理文化工（00746） 瑞安建業（00983） 中遠海控（01919） 港股