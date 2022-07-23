中外運穩增長 9厘息超吸引 財金專欄 2022/07/23 分享： 分享： 港股繼續好淡爭持，投資者觀望中美元首稍後對話，若然美方肯削減加徵關稅，有助提振中國物流運輸業。而中國外運（00598）估值在物流板塊呈大折讓，但中央要求提高航空運力，配合本身的鐵運和海運增長，盈利可以 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【雙頂陰霾】港股中期都有雙頂 破局要靠元首對話（第四版） 2022/07/22 【雙頂陰霾】港股中期都有雙頂 破局要靠元首對話（第四版） 中字股實力談 - 轉型數字服務 聯想估值便宜 2022/07/22 轉型數字服務 聯想估值便宜 中字股實力談 - 【中美角力】習拜對話走資繼續 港股退守205等削關稅（第四版） 2022/07/21 【中美角力】習拜對話走資繼續 港股退守205等削關稅（第四版） 中字股實力談 - 亞運明年舉行 安踏值得收集 2022/07/21 亞運明年舉行 安踏值得收集 中字股實力談 - 【爭奪二萬一】港股無懼死亡交叉 恒指阻力下降軌214（第四版） 2022/07/20 【爭奪二萬一】港股無懼死亡交叉 恒指阻力下降軌214（第四版） 市盈率 市帳率 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 物流營運股 李克強 習近平 拜登 中國外運（00598）