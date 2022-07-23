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中外運穩增長 9厘息超吸引

財金專欄 2022/07/23

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港股繼續好淡爭持，投資者觀望中美元首稍後對話，若然美方肯削減加徵關稅，有助提振中國物流運輸業。而中國外運（00598）估值在物流板塊呈大折讓，但中央要求提高航空運力，配合本身的鐵運和海運增長，盈利可以

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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市盈率 市帳率 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 物流營運股 李克強 習近平 拜登 中國外運（00598）

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