中外運穩增長 9厘息超吸引

港股繼續好淡爭持，投資者觀望中美元首稍後對話，若然美方肯削減加徵關稅，有助提振中國物流運輸業。而中國外運（00598）估值在物流板塊呈大折讓，但中央要求提高航空運力，配合本身的鐵運和海運增長，盈利可以

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