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水泥股急挫 拆解股價走弱原因

財金專欄 2022/07/23

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內房爛尾樓斷供潮延續，令市場擔憂內房相關行業的業務表現。分析認為，內地封城及樓市下行，導致水泥需求疲軟，加上煤炭價格高企，令每噸水泥毛利空間減少，以及市場對價格戰的擔憂，均影響水泥股表現。

高溫雨季需求

...

撰文 : 姚卓然

欄名 : 交易講場

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