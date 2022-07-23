水泥股急挫 拆解股價走弱原因

內房爛尾樓斷供潮延續，令市場擔憂內房相關行業的業務表現。分析認為，內地封城及樓市下行，導致水泥需求疲軟，加上煤炭價格高企，令每噸水泥毛利空間減少，以及市場對價格戰的擔憂，均影響水泥股表現。

高溫雨季需求

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