水泥股急挫 拆解股價走弱原因 財金專欄 2022/07/23 分享： 分享： 內房爛尾樓斷供潮延續，令市場擔憂內房相關行業的業務表現。分析認為，內地封城及樓市下行，導致水泥需求疲軟，加上煤炭價格高企，令每噸水泥毛利空間減少，以及市場對價格戰的擔憂，均影響水泥股表現。 高溫雨季需求 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 姚卓然 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 內房陰霾成困擾 2022/07/22 內房陰霾成困擾 交易講場 - 港股升勢 暫未夠力 2022/07/21 港股升勢 暫未夠力 交易講場 - 資金流走添壓 滴滴整改左右港股 2022/07/20 資金流走添壓 滴滴整改左右港股 交易講場 - 「保交樓」撑市 內房物管股大反擊 2022/07/19 「保交樓」撑市 內房物管股大反擊 交易講場 - G20財長會落幕 俄烏分歧未解 2022/07/18 G20財長會落幕 俄烏分歧未解 港股 市況分析 中國建材（03323） 海螺水泥（00914） 華潤水泥控股（01313） 人民幣 天氣