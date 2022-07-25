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【大市拆局】黃國英：港股正經歷「三合一股災」

財金猛人追蹤 07:20 2022/07/25

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踏入下半年，內房再度出現危機，拖累港股反覆向下。黃國英資產管理公司董事、人稱「英SIR」的本地著名基金經理黃國英在接受《投資理財周刊》專訪時表示，今年不論是港股、A股還是美股均大幅下調，主要是修正了自2020年疫情爆發以來，散戶參與度去到極致的泡沫現象，同時反映利率上升帶來的調整。

對於中港股市，黃國英形容，中國市場現正經歷「三合一股災」，分別是2000年科網股爆破、2003年沙士（疫情）和2008年美國樓市爆破的混合體，「好彩嘅係而家個市底比之前鎮定，股民有錢咗、肯捱，如果唔係，恒指一早跌到15000點水平，不過，喺呢個環境下，持續修復空間都會細咗。」

更深入分析，可詳閱《》（加入1352期主文 文章連結）

「市場會更加講究商業模式的好壞，好難再出現乜股都升的現象，而且相信要再儲一段時間先會好似之前（2020年3月後）咁瘋狂，而家投資的重點係揀股，不能如以前般，打散去買，很易受到宏觀面影響。」

黃國英對不同板塊的點評，可以點擊下圖查看。

    點擊圖片放大
    +7
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「嚴格來講，股市是由去年11月開始差，尤其是美國中小型股，去到今年，就連美國的大型股都開始跌，高台跳水之後，股市修正都用了6至7個月時間，在依家的環境下，要集中揀一些好公司，唔可以亂入市。」

選股策略方面，黃國英認為，需要找尋「孤兒仔」股份，避開一些「富二代」公司.....

在通脹高企的年代，黃國英認為，包裝食品是少數可以受惠的板塊........（更多訂戶專享內容，詳見以下介紹）

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撰文 : 陳紫瑩 投資理財周刊

欄名 : MT專訪

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