歐元 1.03美元阻力大

歐央行雖加息半厘，超市場預期，但卻取消貨幣政策前瞻指引，改為未來每次議息作獨立判斷加息幅度。上述改動，明顯反映歐央行缺乏繼續大舉加息的信心。南歐山火嚴重、意大利乾旱導致農產嚴重失收、意大利總理德拉吉辭

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