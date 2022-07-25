歐元 1.03美元阻力大 財金專欄 2022/07/25 分享： 分享： 歐央行雖加息半厘，超市場預期，但卻取消貨幣政策前瞻指引，改為未來每次議息作獨立判斷加息幅度。上述改動，明顯反映歐央行缺乏繼續大舉加息的信心。南歐山火嚴重、意大利乾旱導致農產嚴重失收、意大利總理德拉吉辭 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 形勢似對美元有利 今日 形勢似對美元有利 英鎊 邁向1.16美元 今日 英鎊 邁向1.16美元 你可能感興趣 形勢似對美元有利 今日 01:00 形勢似對美元有利 英鎊 邁向1.16美元 今日 01:00 英鎊 邁向1.16美元 最新專欄文章 加元 暫徘徊1.28至1.31 今日 加元 暫徘徊1.28至1.31 紐元 60至63美仙之間上落 今日 紐元 60至63美仙之間上落 澳元 暫徘徊67至70美仙 今日 澳元 暫徘徊67至70美仙 日圓 重要支持140 今日 日圓 重要支持140 形勢似對美元有利 今日 形勢似對美元有利 美元 美滙指數 美滙 美國聯儲局 加息 歐洲央行 歐元 英鎊 日圓 澳元