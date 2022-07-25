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英鎊 邁向1.16美元

財金專欄 2022/07/25

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英國6月通脹升至9.4%，而從利率期貨顯示，英倫銀行於8月4日議息加息半厘，已近乎是市場的共識，往後重點觀察是誰入主唐寧街。事實上，現時黨魁之爭，主要是保守黨內就未來經濟政策方向之爭，究竟是要先遏止高

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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