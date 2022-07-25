英鎊 邁向1.16美元 財金專欄 2022/07/25 分享： 分享： 英國6月通脹升至9.4%，而從利率期貨顯示，英倫銀行於8月4日議息加息半厘，已近乎是市場的共識，往後重點觀察是誰入主唐寧街。事實上，現時黨魁之爭，主要是保守黨內就未來經濟政策方向之爭，究竟是要先遏止高 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 形勢似對美元有利 今日 形勢似對美元有利 歐元 1.03美元阻力大 今日 歐元 1.03美元阻力大 你可能感興趣 形勢似對美元有利 今日 01:00 形勢似對美元有利 歐元 1.03美元阻力大 今日 01:00 歐元 1.03美元阻力大 最新專欄文章 加元 暫徘徊1.28至1.31 今日 加元 暫徘徊1.28至1.31 紐元 60至63美仙之間上落 今日 紐元 60至63美仙之間上落 澳元 暫徘徊67至70美仙 今日 澳元 暫徘徊67至70美仙 日圓 重要支持140 今日 日圓 重要支持140 形勢似對美元有利 今日 形勢似對美元有利 美元 美滙指數 美滙 美國聯儲局 加息 歐洲央行 歐元 英鎊 日圓 澳元