歐洲面對的問題頗多，不利歐元滙價。反觀美國總統拜登或喜見強美元，形勢似對美元有利。

歐元區7月綜合PMI終跌破50的盛衰分界綫，報49.4，而6月為52，顯示區內經濟已陷入收縮。當7月經濟已見弱之際，歐

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