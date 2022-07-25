形勢似對美元有利 財金專欄 2022/07/25 分享： 分享： 歐洲面對的問題頗多，不利歐元滙價。反觀美國總統拜登或喜見強美元，形勢似對美元有利。 歐元區7月綜合PMI終跌破50的盛衰分界綫，報49.4，而6月為52，顯示區內經濟已陷入收縮。當7月經濟已見弱之際，歐 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元 1.03美元阻力大 今日 歐元 1.03美元阻力大 英鎊 邁向1.16美元 今日 英鎊 邁向1.16美元 你可能感興趣 歐元 1.03美元阻力大 今日 01:00 歐元 1.03美元阻力大 英鎊 邁向1.16美元 今日 01:00 英鎊 邁向1.16美元 最新專欄文章 加元 暫徘徊1.28至1.31 今日 加元 暫徘徊1.28至1.31 紐元 60至63美仙之間上落 今日 紐元 60至63美仙之間上落 澳元 暫徘徊67至70美仙 今日 澳元 暫徘徊67至70美仙 日圓 重要支持140 今日 日圓 重要支持140 英鎊 邁向1.16美元 今日 英鎊 邁向1.16美元 美元 美滙指數 美滙 美國聯儲局 加息 歐洲央行 歐元 英鎊 日圓 澳元