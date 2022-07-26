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【名家專訪】黃國英：唔好亂博反彈 高估自己捉浪能力

財金猛人追蹤 09:20 2022/07/26

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人稱「英SIR」的黃國英在接受《投資理財周刊》專訪時表示，買股票要做到低買高賣並不容易，尤其是在現今環境短炒，回報在「斬頭斬尾」後並不可觀。

黃國英專訪 下半年投資組合最新部署【下一頁

「因為大陸股票啲風險溢價應該係升咗，你個最後目標係低咗，啲人嘅心理都變咗以博奕為主。風險溢價加上博奕為主都會限制咗個上升空間。如果亂咁博反彈的話，就唔係咁好。」

    點擊圖片放大
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他以美團 （03690） 為例：

「我當192（元）買美團，跟住你可能捱到182，走唔走好？佢又未出招，好啦咁等到佢出......。」

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

延伸閱讀：【名家專訪】黃國英：買股票唔好貪平 唔好買「窮人版」股票

延伸閱讀：【大市拆局】黃國英：港股正經歷「三合一股災」

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撰文 : 林斯凱 投資理財周刊

欄名 : MT專訪

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