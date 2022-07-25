【消費趨勢】捕捉消費復甦 高盛：體品行業有經驗應對波動 艱難下控好存貨

港股業績期至，市場關注企業第二季遭受疫情打擊的程度，以及下半年復甦情況，從而尋找可在下半年強勢反彈的優質股份。體育用品板塊現盈喜，反映第二季情況優於市場的悲觀預期，配合行業增長保持良好趨勢，板塊強者值得於低位部署。

6月份社會零售品銷售總額為3.9萬億元（人民幣‧下同），按年增長3.1%，自5月份的按年倒退6.7%大幅改善。分結構看，非必需消費品的銷售改善明顯， 化粧品、服裝紡織、金銀珠寶類轉為正增長，增速分別較5月提升19.1、17.4、23.6個百分點。中金分析6月消費復甦的原因，一方面防疫政策的調整方案陸續發布，居民出行意願有望得到恢復；另據該行不完全統計，本輪疫情以來31個省和直轄市共發放超130億元消費券。6月消費復甦較強，令到體育用品股第二季銷售表現未致太淡。特步 （01368） 及361度 （01361） 不但第二季零售銷售額保持到雙位數增長，更有餘力發布中期業績盈喜，半年純利增三成以上。

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