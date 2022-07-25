歐洲股滙彈 港股有運行？ 財金專欄 2022/07/25 分享： 分享： 環球主要股市上周接近全綫反彈，歐美股市全綫升近3%或以上，關鍵是歐元兌美元觸及「1算」後見底反彈，相對拉低美滙並推升資金風險胃納。 相對高估值科技股反彈升勢最明顯，美科技股納指反彈逾3%，以電子消費品及 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 走資貶值夾擊 人行撑市惟艱 2022/07/22 走資貶值夾擊 人行撑市惟艱 透視中港美 - 美滙軟股市彈 後市變數仍多 2022/07/21 美滙軟股市彈 後市變數仍多 透視中港美 - 監管乍暖還寒 科企回吐添壓 2022/07/20 監管乍暖還寒 科企回吐添壓 透視中港美 - 商湯跌勢未止 還看科指季檢 2022/07/20 商湯跌勢未止 還看科指季檢 透視中港美 - 沙特增產落空 油價撑中海油 2022/07/19 沙特增產落空 油價撑中海油 美滙指數 歐元 鮑威爾 美國聯儲局 港滙 恒生科技指數 A股 意大利 加息 議息