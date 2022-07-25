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歐洲股滙彈 港股有運行？

財金專欄 2022/07/25

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環球主要股市上周接近全綫反彈，歐美股市全綫升近3%或以上，關鍵是歐元兌美元觸及「1算」後見底反彈，相對拉低美滙並推升資金風險胃納。

相對高估值科技股反彈升勢最明顯，美科技股納指反彈逾3%，以電子消費品及

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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