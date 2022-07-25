未走出疫情陰霾 西九改招標條款保商業地不再流標 地產 11:00 2022/07/25 分享： 分享： 去年底正式推出招標的西九文化區藝術廣場大樓，當局本月初宣布不接納早前接獲的所有標書，且將再優化條款內容後重推，意味計劃觸礁。觀乎賣地市場，近期亦不乏流標、重新調整招標條款的個案，可見機構在疫市下需要「退讓」，才可增加地皮的吸引力。 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 樓市分析 相關文章 超甲廈動作頻頻 為商廈市場帶來新氣象 2022/06/25 超甲廈動作頻頻 為商廈市場帶來新氣象 新商廈搶客戰 2022/07/04 新商廈搶客戰 跟風投資 東九商廈伏味濃 2022/07/11 跟風投資 東九商廈伏味濃 你可能感興趣 超甲廈動作頻頻 為商廈市場帶來新氣象 16:07 2022/06/25 超甲廈動作頻頻 為商廈市場帶來新氣象 新商廈搶客戰 01:00 2022/07/04 新商廈搶客戰 跟風投資 東九商廈伏味濃 01:00 2022/07/11 跟風投資 東九商廈伏味濃 最新專欄文章 專家樓論 - 新盤低價開售樓市是福是禍 今日 新盤低價開售樓市是福是禍 核心區舖位身價急跌 民生商戶出動撈底 2022/07/21 核心區舖位身價急跌 民生商戶出動撈底 專家樓論 - 屯門巨無霸新盤求貨如輪轉 低二手價出擊 2022/07/20 屯門巨無霸新盤求貨如輪轉 低二手價出擊 新盤借到盡 建期付款成主流 2022/07/19 新盤借到盡 建期付款成主流 今年內地大學生何解成租務寵兒？ 2022/07/18 今年內地大學生何解成租務寵兒？ 招標 賣地 商廈 港鐵 發展商