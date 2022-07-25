未走出疫情陰霾   西九改招標條款保商業地不再流標

去年底正式推出招標的西九文化區藝術廣場大樓，當局本月初宣布不接納早前接獲的所有標書，且將再優化條款內容後重推，意味計劃觸礁。觀乎賣地市場，近期亦不乏流標、重新調整招標條款的個案，可見機構在疫市下需要「退讓」，才可增加地皮的吸引力。

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