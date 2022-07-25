新盤低價開售樓市是福是禍 地產 09:00 2022/07/25 分享： 分享： 新地(00016)低價推屯門NOVO LAND震憾市場，短期內一、二手難免被搶走購買力，惟吸引用家、投資者重返市場，大量潛在購買力有機會帶動樓市，在8月份衝破悶局。 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 樓市分析 相關文章 新盤借到盡 建期付款成主流 2022/07/19 新盤借到盡 建期付款成主流 屯門巨無霸新盤求貨如輪轉 低二手價出擊 2022/07/20 屯門巨無霸新盤求貨如輪轉 低二手價出擊 你可能感興趣 新盤借到盡 建期付款成主流 18:32 2022/07/19 新盤借到盡 建期付款成主流 屯門巨無霸新盤求貨如輪轉 低二手價出擊 14:07 2022/07/20 屯門巨無霸新盤求貨如輪轉 低二手價出擊 最新專欄文章 核心區舖位身價急跌 民生商戶出動撈底 2022/07/21 核心區舖位身價急跌 民生商戶出動撈底 專家樓論 - 屯門巨無霸新盤求貨如輪轉 低二手價出擊 2022/07/20 屯門巨無霸新盤求貨如輪轉 低二手價出擊 新盤借到盡 建期付款成主流 2022/07/19 新盤借到盡 建期付款成主流 今年內地大學生何解成租務寵兒？ 2022/07/18 今年內地大學生何解成租務寵兒？ 半新盤蝕讓個案增 撈底時機到？ 2022/07/16 半新盤蝕讓個案增 撈底時機到？ 一手市場 NOVO LAND 二手市場 沙田第一城 新地 發展商