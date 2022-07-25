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新盤低價開售樓市是福是禍

地產 09:00 2022/07/25

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新地(00016)低價推屯門NOVO LAND震憾市場，短期內一、二手難免被搶走購買力，惟吸引用家、投資者重返市場，大量潛在購買力有機會帶動樓市，在8月份衝破悶局。

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欄名 : 樓市分析

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