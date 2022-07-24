美港口醞釀罷工 供應鏈難復原

外判制度一般被視為萬惡之源，是機構剝削勞工的伎倆，美國加州已立法規管，收緊獨立合約工定義，豈料不少獨立貨車司機不領情，不斷發起司法挑戰令條例無法實施，上訴到最高法院，被拒絕受理後，近期發起罷工，導致加州有港口停擺，恐反過來威脅供應鏈。

看貨車司機的罷工行動便知，現實社會分工複雜，原意保護工人的法律，未必真的保護工人。新例大幅收緊獨立合約工定義，引入3大條件審視︰一、須事實上不受僱用方的控制和指導；二、工作要超出僱用方正常業務範圍； 三、須經常從事與所承擔工作相關的獨立行業、職業或業務。

另類角度看通脹 高油價是機遇？

脫歐種禍根 英通脹G7最高

有貨櫃車司機指出，法案生效後將花費更多錢在保險及租賃設備上來維持獨立身份，這3大條件推升獨立合約工經營成本，觸發罷工潮，且聲勢不弱，令碼頭運作癱瘓，一帶海域開始出現船隻排隊等裝卸情況。

工業行動上周一展開，原以為只會持續數日，卻在剛過去周末也未停止，可能在本周繼續。若變成曠日持久的抗爭運動，奧克蘭港作為以貨物處理量計美國第5大港口，影響將會擴散開去。憂慮供應鏈再次遲緩下，強調會大力推動新法的加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom），暫不敢實施新規，也不公布推行時間表。

美國涉及物流運輸鏈的工業行動，蓄勢待發。奧克蘭港以外，會員人數近3萬、遍布美國西岸全部29個港口的碼頭工會International Longshore and Warehouse Union，合約本月初到期，正進行談判。暫時相關的報道不多，雙方就薪金及引入自動機械人問題爭持，未有共識。

這類勞資談判，無風無浪順利通過的機會近乎零。回看歷史，2002年及2015年談判都觸發罷工，今年再有罷工情況毫不出奇，光是長堤港及洛杉磯港，合共已處理美國3成貨運，加上其他港口，或令處理美國近半貨運的西岸各碼頭受干擾。

萊茵河水位告急 德經濟動脈堵塞

拜登訪沙特碰灰 賠了夫人又折兵？

評級機構惠譽（Fitch Ratings）便針對此情況發警告，指出環球港口仍未完全解決疫情帶來的樽頸問題，勞工糾紛可能使貨運處理能力下降，令問題延長。

平情而論，爭取維護自身權益很合理，尤其過去一年，環球通脹居高不下，不少中央銀行或政府都擔心70年代的情況重演，罷工趨勢蔓延，令工資全綫上升，進一步推高通脹。

客觀地看，現時工會的力量明顯不及當年，惟生產全球化下，卻出現新情況。過去兩年多疫情以及俄烏戰爭的經驗告訴我們，要拖垮全球生產綫，不須全球大部分人罷工，僅關鍵行業停擺，少數關鍵齒輪不運轉，足以引發問題。

貨運從業員便是有這種力量的人員之一，他們也明白自己罷工的威力，德國北部菠羅的海多個港口，以及南韓的港口，近期也有罷工，會否成為趨勢有觀察。不要忘記這一波通脹之所以開始，正是當時被聯儲局視為暫時性因素的供應鏈停滯所導致。

減稅是拉票王道 卻非英國經濟福音

安倍外交政策重塑國際關係 顛覆日本被動依附美國傳統