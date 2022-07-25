11月兩大盛事 入境隔離料已放寬？ 財金專欄 2022/07/25 分享： 分享： 香港的國際七人欖球賽，向來是國際銀行家拓展亞洲人脈的重要場合，料可於11月初復辦，但或需閉環進行；同時，金管局亦在11月初舉行「國際投資峰會」，財金界預期，屆時外地入境香港的隔離措施料已放寬。 金管局辦 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 新高官名單快出爐 兩政助料升副局 2022/07/22 新高官名單快出爐 兩政助料升副局 有政戲 - 澳門重手清零 港可否借鏡？ 2022/07/21 澳門重手清零 港可否借鏡？ 有政戲 - 財司與金融巨頭研「習講話」 有重要信息？ 2022/07/20 財司與金融巨頭研「習講話」 有重要信息？ 有政戲 - 夏解讀習7•1講話 新班子3點啟示 2022/07/19 夏解讀習7•1講話 新班子3點啟示 有政戲 - 防疫思路有別專家 新班子怎解決 2022/07/18 防疫思路有別專家 新班子怎解決 疫情 金融 酒店 壓力 新加坡 亞洲 陳茂波 奧運會 金融機構 亞太