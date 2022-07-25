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11月兩大盛事 入境隔離料已放寬？

財金專欄 2022/07/25

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香港的國際七人欖球賽，向來是國際銀行家拓展亞洲人脈的重要場合，料可於11月初復辦，但或需閉環進行；同時，金管局亦在11月初舉行「國際投資峰會」，財金界預期，屆時外地入境香港的隔離措施料已放寬。

金管局辦

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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