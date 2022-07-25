美碼頭醞釀罷工 供應鏈難復原

外判制度一般被視為萬惡之源，是機構剝削勞工的伎倆，美國加州已立法規管，收緊獨立合約工的定義，豈料不少獨立貨車司機不領情，不斷發起司法挑戰令條例無法實施，上訴到最高法院，被拒絕受理後，近期發起罷工，導致

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