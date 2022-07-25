美碼頭醞釀罷工 供應鏈難復原 財金專欄 2022/07/25 分享： 分享： 外判制度一般被視為萬惡之源，是機構剝削勞工的伎倆，美國加州已立法規管，收緊獨立合約工的定義，豈料不少獨立貨車司機不領情，不斷發起司法挑戰令條例無法實施，上訴到最高法院，被拒絕受理後，近期發起罷工，導致 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 美港口醞釀罷工 供應鏈難復原 2022/07/24 美港口醞釀罷工 供應鏈難復原 國金札記 - 另類角度看通脹 高油價是機遇？ 2022/07/22 另類角度看通脹 高油價是機遇？ 另類角度看通脹 高油價是機遇？ 2022/07/21 另類角度看通脹 高油價是機遇？ 國金札記 - 競爭激烈訂戶再跌 Netflix變陣開源 2022/07/21 競爭激烈訂戶再跌 Netflix變陣開源 國金札記 - 脫歐種禍根 英通脹G7最高 2022/07/20 脫歐種禍根 英通脹G7最高 疫情 美國 通脹 運輸 罷工 停擺 勞資糾紛 銀行