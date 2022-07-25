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【大行看法】本港科網季績預測新鮮出爐（第二版）

研究報告 10:28 2022/07/25

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八月份是科網股派成績的時間。
本報綜合了十四家大行的季績預測報告，以收入而論，次季增長超過10%的股份只得幾隻，少得可憐。此外，大行的財務預測，一般是管理層的指引數據，所以，不同的大行，預測數據其實都很接近。

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1）網易 （09999） 去年（2021年）第二季業績：
淨收入205 億元人民幣（下同），同比增加 12.9%。
非公認會計準則歸屬公司股東的淨利潤42億元。
非公認會計準則基本每股淨利潤0.20 美元。

野村：網易今年第二季缺乏大型遊戲推出，業務表現較疲弱。
旗下手機遊戲《暗黑破壞神：不朽》將於第三季在中國推出，而另一款手遊《哈利波特魔法覺醒》預期於第四季在日本推出，故相信第三季起將有明顯增長。
估計第二季總收入按年增長12%至229億元人民幣（下同，除股價外。），當中線上遊戲業務收入預期增長16%。次季綜合非公認會計準則營業利潤預期按年增長16%，達到52億元。
美股（NTES.US）維持「買入」評級及目標價126美元。


2）同程旅行 （00780） 去年第二季業績：
淨收入21.38億元人民幣（下同），同比增加78.1%。
非公認會計準則歸屬公司股東的淨利潤3.98億元。

富瑞：同程旅行今年第二季總收入預測按年下跌約41%至12.7億元，接近指引上限。
第二季毛利率預期按季下跌約5個百分點至68%；非國際會計準則盈利約9,600萬元，亦接近指引上限。公司於低線城市的線上滲透率不斷提升，加上強大的執行能力，看好長期前景，維持「買入」評級，目標價由16.8港元調升至18.5港元。

花旗：同程旅行下月底公布今年第二季業績，預期收入按年下跌40%至12.81億元。
目標價由17港元調升至19港元，維持「買入」評級。


3）美團 （03690） 去年第二季業績：
淨收入437.59億元人民幣（下同），同比增加77%。
非公認會計準則歸屬公司股東的淨利潤-22.17億元。

滙豐研究：美團今年第二季收入預期按年增長13%，達到490億元，經調整淨虧損收窄6%至21億元。
按業務細分，預測外賣業務訂單按年增長3%，高於市場預期的1%，分部收入增長13%。到店業務第二季收入預測按年下跌20%，經營溢利預期下跌25%。
此外，第三季收入預計按年增長16%，外賣訂單及收入增長10%及15%，經營溢利率為6.1%。由於7月份中國部分城市再度出現零星疫情，預期到店業務第三季收入及經營溢利將按年持平，而新業務則虧損74億元人民幣。
維持「買入」評級，目標價由215元上調至240元。

瑞信：美團第二季收入按年增長13%至495億元人民幣，經調整淨虧損收窄至20億元人民幣。由於公司平均訂單價值（AOV）較高及補貼較低，季內外賣收入按年增長13%，儘管銷量僅增長3%。
維持對其「跑贏大市」評級，目標價245元。


4）京東 （09618） 去年第二季業績：
淨收入2538億元人民幣（下同），同比增加26.2%。
非公認會計準則歸屬公司股東的淨利潤46億元。

美銀證券：國家統計局數據顯示第二季整體商品網上零售額按年增長3%，京東今年第二季收入預期按年增長3%至2,620億元，不會出現太大驚喜。
京東第二季淨利潤預測24.5億元，非通用會計準則下經調整後淨利潤預期為47億元。
京東第三季收入預計增長12%。「買入」評級不變，目標價298元。

里昂：京東預計次季總收入放緩至按年增長3.6%至2,630億元，經調整盈利升3.9%至48億。
美股（JD.US）目標價由100美元下調至92美元，重申「買入」評級。

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撰文 : 陳建仁

欄名 : 大行視角

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